У ніч на 23 вересня російські війська здійснили масовану атаку на Україну із застосуванням ударних безпілотників різних типів.

Нічна атака на Україну 23 вересня: що відомо

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, атака розпочалася ще о 18:00 22 вересня. Противник застосував 161 ударний БпЛА типу Shahed, Гербера, дрони-імітатори типу Пародія, а також повітряні цілі Бандероль/Дань-Т.

Серед запущених росіянами безпілотників 82 були реактивними.

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Запуски здійснювалися з районів Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська та Міллерова в Росії, а також із тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського у Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 122 повітряні цілі. Серед них – 119 БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів, а також три Бандероль/Дань-Т.

Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях. Ще на восьми локаціях впали уламки збитих цілей.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про загрозу нового масштабного російського удару та наголосив на необхідності посилення української ППО.

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