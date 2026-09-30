Российские войска продолжают совершенствовать свои беспилотники, в частности повышают разрешение камер и используют высококачественные материалы.

Об этом в эфире рассказал пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Игнат о модернизации БпЛА в России

По словам Игната, российские войска используют в беспилотниках все более качественные материалы и устанавливают камеры с более высоким разрешением. Это позволяет получать более детализированное изображение местности и использовать дрон в зависимости от поставленной задачи.

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– Противник использует высококачественные материалы в своих БпЛА, увеличивает разрешение камер, – отметил Игнат.

Представитель Воздушных сил объяснил, что россияне могут комплексно использовать один беспилотник. В частности, он может выполнять функции разведчика, применяться для нанесения удара или работать как ретранслятор, передавая полученную информацию дальше.

По словам Игната, дроны, которые летят один за другим, могут быть связаны между собой через mesh-сеть. Благодаря этому информация может передаваться по цепочке и в итоге поступать оператору.

– Они могут быть связаны через mesh-сеть, и таким образом информация может доходить до оператора, – пояснил представитель Военно-воздушных сил.

Игнат также прокомментировал вопрос о возможном использовании ретрансляторов на территории Беларуси для наведения российских реактивных Шахедов.

По его словам, РФ уже заявляла о готовности собственной спутниковой сети, а использование mesh-сетей российскими войсками действительно фиксируется. В то же время подтвержденной информации об использовании россиянами башен для таких задач пока нет.

Представитель Воздушных сил отметил, что вблизи украинско-белорусской границы фиксируются случаи, когда российские беспилотники движутся цепочкой один за другим и преодолевают значительные расстояния. Однако установление конкретных механизмов их связи и наведения относится к компетенции разведки.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина сейчас перехватывает около 55% российских реактивных Шахедов.

По его словам, в течение сентября РФ задействовала более 2 730 таких дронов, более 1,5 тыс. из них удалось сбить или подавить.

Для сравнения: эффективность перехвата обычных Шахедов, по данным президента, превышает 90%.

В Украине уже создали несколько прототипов перехватчиков для борьбы именно с реактивными дронами, часть из которых используется в боевых условиях.