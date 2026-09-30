Російські війська продовжують удосконалювати свої безпілотники, зокрема збільшують роздільну здатність камер та використовують високоякісні матеріали.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів у телеефірі.

Ігнат про модернізацію БпЛА в Росії

За словами Ігната, російські війська використовують у безпілотниках дедалі якісніші матеріали та встановлюють камери з вищою роздільною здатністю. Це дає змогу отримувати детальніше зображення місцевості та використовувати дрон залежно від поставленого завдання.

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– Противник використовує високоякісні матеріали у своїх БПЛА, збільшує роздільну здатність камер, – зазначив Ігнат.

Речник Повітряних сил пояснив, що росіяни можуть комплексно використовувати один безпілотник. Зокрема, він може виконувати функції розвідника, застосовуватися для удару або працювати як ретранслятор, передаючи отриману інформацію далі.

За словами Ігната, дрони, які рухаються один за одним, можуть бути пов’язані між собою mesh-мережею. Завдяки цьому інформація може передаватися ланцюжком і зрештою надходити оператору.

– Вони можуть бути пов’язані mesh-мережею і таким чином вона може доходити до оператора, – пояснив речник Повітряних сил.

Ігнат також прокоментував питання щодо можливого використання ретрансляторів на території Білорусі для наведення російських реактивних Шахедів.

За його словами, РФ уже заявляла про готовність власної супутникової мережі, а використання mesh-мереж російськими військами дійсно фіксується. Водночас підтвердженої інформації про використання росіянами веж для таких завдань наразі немає.

Речник Повітряних сил звернув увагу, що поблизу українсько-білоруського кордону фіксують випадки, коли російські безпілотники рухаються ланцюжком один за одним та долають значні відстані. Однак встановлення конкретних механізмів їхнього зв’язку та наведення належить до компетенції розвідки.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна наразі перехоплює близько 55% російських реактивних Шахедів.

За його словами, протягом вересня РФ застосувала понад 2 730 таких безпілотників, більш ніж 1,5 тис. із них вдалося збити або подавити.

Для порівняння, ефективність перехоплення звичайних Шахедів, за даними президента, перевищує 90%.

В Україні вже створили кілька прототипів перехоплювачів для боротьби саме з реактивними дронами, частина з яких застосовується у бойових умовах.

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