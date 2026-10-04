Під час нічної операції до тимчасово окупованих Олешок на Херсонщини доставили продукти харчування, медикаменти та дитячі набори через Дніпро.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський.

Гуманітарна допомога Олешкам: що відомо

Цієї ночі гвардійці 11 бригади НГУ імені Михайла Грушевського та 34 Херсонського полку Національної гвардії України провели операцію з доставки гуманітарного вантажу до Олешок.

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За словами Вигівського, під час цієї операції вдалося успішно доправити майже 400 посилок. У них були продукти харчування, медикаменти та дитячі набори.

До операції долучилися військовослужбовці НГУ у взаємодії з 30 корпусом морської піхоти, 34 окремою бригадою морської піхоти Борисфен та 79 прикордонним загоном ДПСУ.

Вигівський зазначив, що одні військові доставляли вантаж, інші забезпечували прикриття, інженерний супровід та логістику.

Окремо він відзначив екіпаж БпЛА Перун, який під час цієї операції не лише доправив продукти, а й врятував з окупованої території шістьох тварин.

Загалом, за словами Вигівського, за допомогою безпілотників військові доставили жителям Олешок майже 4 тонни гуманітарного вантажу.

Нагадаємо, що 27 вересня голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомляв про одну з найбільших операцій із доставки допомоги жителям тимчасово окупованих Олешок. Тоді близько 4 тис. кг продуктів доставили на 100 визначених локацій міста.

За його словами, російські військові намагаються перешкоджати доставці гуманітарної допомоги: збивають дрони з продуктами, вилучають або перепродують провізію, призначену для цивільних.

Фото: Дмитро Лубінець

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