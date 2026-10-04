Отключения света в Украине 5 октября: введут ли графики в понедельник
В Украине в понедельник, 5 октября, применение мер ограничения не прогнозируется.
Отключения света в Украине 5 октября не планируется
В Укрэнерго сообщили, что завтра, в понедельник, не прогнозируется применение мер ограничения потребления электроэнергии.
В то же время в компании просят пользоваться мощными электроприборами в дневное время – с 10.00 до 16.00.
Также Укрэнерго предостерегает, что ситуация в энергосистеме может измениться по причине российских обстрелов.
— Следите за сообщениями на официальных страницах НЭК Укрэнерго и облэнерго в вашем регионе, — говорится в сообщении Укрэнерго.
Напомним, что в Украину в начале октября вернулись графики отключения света. Меры применялись для бытовых потребителей, промышленности и бизнеса.
Это стало следствием российских атак на энергообъекты.
В то же время 30 сентября в Киеве были введены экстренные отключения электричества по команде Укрэнерго. Это произошло во время массированной атаки российских ударных беспилотников на столицу.
Света не было и в других областях Украины, в частности в Киевской, Черниговской и Житомирской областях. Там применялись экстренные отключения электроэнергии.