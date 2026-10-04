В Украине в понедельник, 5 октября, применение мер ограничения не прогнозируется.

Отключения света в Украине 5 октября не планируется

В Укрэнерго сообщили, что завтра, в понедельник, не прогнозируется применение мер ограничения потребления электроэнергии.

В то же время в компании просят пользоваться мощными электроприборами в дневное время – с 10.00 до 16.00.

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Также Укрэнерго предостерегает, что ситуация в энергосистеме может измениться по причине российских обстрелов.

— Следите за сообщениями на официальных страницах НЭК Укрэнерго и облэнерго в вашем регионе, — говорится в сообщении Укрэнерго.

Напомним, что в Украину в начале октября вернулись графики отключения света. Меры применялись для бытовых потребителей, промышленности и бизнеса.

Это стало следствием российских атак на энергообъекты.

В то же время 30 сентября в Киеве были введены экстренные отключения электричества по команде Укрэнерго. Это произошло во время массированной атаки российских ударных беспилотников на столицу.

Света не было и в других областях Украины, в частности в Киевской, Черниговской и Житомирской областях. Там применялись экстренные отключения электроэнергии.

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