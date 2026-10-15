Трамп може тиснути на Україну через Starlink: політолог пояснив можливі наслідки

Тимчасові обмеження роботи військової системи супутникового зв’язку Starshield та відсутність попереджень від партнерів про окремі російські балістичні удари загострили питання залежності України від американських військових технологій і розвідувальної підтримки.

Політолог, доцент КНУ імені Тараса Шевченка Ігор Рейтерович припускає, що США можуть використовувати залежність України від американської підтримки як інструмент політичного тиску, зокрема щоб вплинути на позицію Києва щодо переговорів із Росією та ударів по російських об’єктах.

В інтерв’ю Фактам ICTV експерт пояснив, чим нинішня ситуація нагадує затримку американської військової допомоги у 2024 році, як на подальшу підтримку України можуть вплинути проміжні вибори до Конгресу США та наскільки реально зменшити залежність від американських оборонних технологій.

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Як обмеження Starlink і перебої з розвідданими впливають на Україну

14 жовтня компанія SpaceX обмежила швидкість руху для терміналів Starlink. За словами позаштатного радника президента України Сергія “Флеша” Бескрестнова, для військового пакета послуг Starshield встановлено ліміт швидкості руху близько 160 км/год.

15 жовтня джерела в Міністерстві оборони повідомили про відновлення роботи Starshield для українських військових. Водночас обставини запровадження обмежень залишаються нез’ясованими. Українська сторона продовжує контакти зі США та SpaceX. Ілон Маск заявив, що використання системи Starshield контролює уряд США. Водночас Білий дім заперечує навмисне обмеження доступу України та пояснює перебої технічними причинами. Що саме спричинило обмеження, наразі достеменно невідомо.

Сили оборони не отримували жодного попередження про можливі обмеження для Starlink. За його словами, раптове коригування умов роботи терміналів Старлінк безпосередньо вплинуло на виконання завдань підрозділами на фронті та спричинило збої під час проведення декількох операцій. Starshield використовують, зокрема, для керування дронами-перехоплювачами, призначеними для боротьби зі швидкісними російськими безпілотниками.

Президент Володимир Зеленський 13 жовтня повідомив, що Україна не отримала від партнерів попередження про запуск п’яти російських балістичних ракет, які атакували Київ увечері 12 жовтня. Водночас Дональд Трамп стверджував, що США продовжують ділитися розвідданими з Україною.

За словами начальника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, під час наступних трьох хвиль атак партнери вже повідомляли Україну про застосування Росією балістичних ракет.

Чи намагається Трамп змусити Україну до переговорів

Ігор Рейтерович вважає, що обмеження роботи Starlink і перебої з отриманням розвідданих є очевидним тиском на країну, яка захищається від агресії. Адже ці технології та інформація використовуються передусім для оборони.

— Якщо США відмовляють країні у праві на захист, то Вашингтон або хоче натиснути на нас, щоб примусити до переговорів, або змусити не робити певні речі, як-от завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах, терміналах тощо. А ми як суверенна держава, яка захищає життя, вправі це робити. Тому це тиск, і тиск достатньо неприхований, — каже політолог.

Водночас експерт не вважає, що ці події обов’язково свідчать про зміну загального підходу Вашингтона до військової підтримки України. Проте вони демонструють, що США можуть обмежувати допомогу, а отже, Києву на майбутнє потрібно враховувати такі ризики.

Як проміжні вибори у США можуть вплинути на підтримку України

За словами політолога, результати листопадових проміжних виборів до Конгресу США можуть вплинути на подальшу політику Вашингтона щодо України.

На думку Ігоря Рейтеровича, результати проміжних виборів можуть змінити політичний баланс у Вашингтоні. Якщо демократи отримають контроль над однією або обома палатами Конгресу, вони матимуть більше можливостей впливати на політику адміністрації Трампа, зокрема щодо підтримки України.

Водночас експерт припускає, що демократи можуть зосередитися переважно на внутрішньополітичних питаннях. Наскільки активно вони використовуватимуть свої повноваження для підтримки України, залежатиме від результатів виборів.

Якщо демократи звинувачуватимуть Трампа, зокрема, у проросійській політиці, він може спробувати продемонструвати активнішу підтримку України, щоб протистояти цій критиці.

— Але як насправді буде, треба дивитися на динаміку виборів і на результати. Як там поділяться голоси, хто контролюватиме обидві палати Конгресу, — пояснює політолог.

На думку експерта, американський президент може спробувати посилити тиск на Київ, розраховуючи домогтися домовленостей і представити їх як власну дипломатичну перемогу. Однак все залежить від того, чи погодиться Україна на запропоновані умови.

Чим нинішня ситуація нагадує події 2024 року

Ігор Рейтерович вбачає схожість ситуації із тією, яка була взимку й навесні 2024 року, коли Україна зіткнулася із затримками американської військової допомоги. У лютому 2024 року українським силам довелося виходити з Авдіївки.

Нагадаємо, що наприкінці 2023-го та протягом перших місяців 2024 року американська військова допомога була фактично заблокована через суперечки в Конгресі США, де республіканці пов’язували підтримку України з посиленням безпеки на кордоні з Мексикою та внутрішньою передвиборчою боротьбою.

— Я думаю, що це дуже схожі історії. Просто та історія була більш публічною. Зараз, бачите, американці хитро зробили. Вони все перекидають один на одного. Ілон Маск на Пентагон. Пентагон каже, що нічого не робив, що це був якийсь збій, — каже політолог.

На його думку, така ситуація свідчить про проблеми із зовнішньополітичним підходом адміністрації Трампа. Експерт вважає, що тиск на Україну не обов’язково дасть Вашингтону бажаний результат.

Чи зможе Україна обійтися без американських технологій

Залежність від американських військових технологій залишається для України вразливим місцем. Якщо США в будь-який момент припинять надавати певні можливості, Силам оборони може бути складніше відбивати російські повітряні атаки.

Зокрема, супутниковий зв’язок Starlink використовується для протидії реактивним дронам, які атакують Україну.

Водночас Ігор Рейтерович вважає, що Україна зможе адаптуватися навіть до таких обмежень, однак ціна такого пристосування може бути занадто високою.

— Ціна всіх цих політичних рішень американців — це життя наших людей. А Трамп просто цього не розуміє, бо він не так, як ми, дивиться на війну. І виходить так, що коли американці затримують для нас якусь допомогу, ми отримуємо більше ударів від росіян, які намагаються скористатися ситуацією, — пояснює Ігор Рейтерович.

На думку політолога, наслідки обмеження допомоги вимірюються не лише військовими труднощами, а й ризиками для цивільного населення. Він наголошує, що підтримка України має враховувати реальність війни та необхідність захищати людей.

Варто зауважити, що Європейська Комісія веде переговори з Києвом щодо підключення до захищеної урядової супутникової системи зв’язку Govsatcom, повідомив представник Єврокомісії Томас Реньє. Це може зменшити залежність України від американського Starlink, хоча не замінить його.

Ще однією можливою альтернативою може стати високошвидкісний інтернет Amazon Leo. Компанія Amazon використовує мережу супутників на низькій навколоземній орбіті та глобальну мережу наземної інфраструктури. Під час польових випробувань із американськими військовими пікова швидкість завантаження перевищувала 400 Мбіт/с.

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