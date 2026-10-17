Украинская авиация сбивает до 60% реактивных Шахедов – Зеленский
- Владимир Зеленский сообщил, что украинская авиация сейчас сбивает большинство реактивных Шахедов.
- Президент также анонсировал ряд решений по борьбе с этими дронами.
Украинская авиация, в том числе истребители F-16, в настоящее время сбивает до 60% российских реактивных Шахедов.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами.
Сбивание реактивных Шахедов: Зеленский озвучил новые данные
– Что касается перехвата реактивных Шахедов, мы пользуемся нашей авиацией очень удачно… Сегодня 55-60% всех сбитых реактивных Шахедов обеспечивает авиация, – отметил Зеленский, уточнив, что это лишь одно из средств борьбы с указанными дронами.
Президент добавил, что Украина наращивает поставки 20-мм снарядов для истребителей F-16. Эти боеприпасы уже поступают.
Кроме того, есть дополнительные контракты на амуницию для F-16 и подтверждение будущих поставок от партнеров.
Зеленский анонсировал появление новых решений для борьбы с российскими реактивными дронами.
– Ракеты дешевые, которые начинают работать. Несколько новых решений, и они скоро будут у нас в Украине от партнеров. А также наше отечественное производство, и оно уже работает, — заявил глава государства.
Упомянул президент и роботизированные турели для защиты от дронов. Речь идет о производстве десятков единиц такого вооружения, и этот процесс будут наращивать.
По данным Воздушных сил ВСУ, РФ наращивает количество реактивных дронов, которыми атакует Украину. Если в июне враг применил около 350 таких БпЛА, то в сентябре – около 3 500 (т.е. увеличил их количество в десять раз).
В конце сентября президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина испытывает уже четыре перехватчика реактивных дронов.
Впоследствии появилась информация, что два перехватчика успешно прошли процедуру кодификации: беспилотники Predator (Хищник) и Steliter.