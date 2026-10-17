Українська авіація, зокрема винищувачі F-16, наразі збиває до 60% російських реактивних Шахедів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

Збиття реактивних Шахедів: Зеленський озвучив нові дані

– Щодо перехоплення реактивних Шахедів, ми користуємося нашою авіацією дуже вдало… Сьогодні 55-60% всіх збитих реактивних Шахедів робить авіація, – зазначив Зеленський, уточнивши, що це лише один із засобів боротьби з цими дронами.

Президент додав, що Україна нарощує постачання 20-мм снарядів для винищувачів F-16. Ці боєприпаси вже надходять.

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Крім того, є додаткові контракти на амуніцію для F-16 та підтвердження майбутніх поставок від партнерів.

Зеленський анонсував появу нових рішень для боротьби з російськими реактивними дронами.

– Ракети дешеві, які починають працювати. Кілька нових рішень, і вони скоро будуть у нас в Україні від партнерів. А також є наше вітчизняне наше виробництво, і воно вже працює, – заявив глава держави.

Згадав президент і про роботизовані турелі для захисту від дронів. Наразі йдеться про виробництво десятків одиниць такого озброєння, і цей процес будуть нарощувати.

За даними Повітряних сил ЗСУ, РФ нарощує кількість реактивних дронів, якими атакує Україну. Якщо у червні ворог застосував близько 350 таких БпЛА, то у вересні – близько 3 500 (тобто наростив їх кількість у десять разів).

Наприкінці вересня президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна випробовує вже чотири перехоплювачі реактивних дронів.

Згодом з’явилася інформація, що два перехоплювачі успішно пройшли процедуру кодифікації: це безпілотники Predator (Хижак) та Steliter.

Джерело : Укрінформ

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