Українська авіація збиває до 60% реактивних Шахедів – Зеленський
- Володимир Зеленський повідомив, що українська авіація зараз збиває більшість реактивних Шахедів.
- Президент також анонсував низку рішень для боротьби з цими дронами.
Українська авіація, зокрема винищувачі F-16, наразі збиває до 60% російських реактивних Шахедів.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.
Збиття реактивних Шахедів: Зеленський озвучив нові дані
– Щодо перехоплення реактивних Шахедів, ми користуємося нашою авіацією дуже вдало… Сьогодні 55-60% всіх збитих реактивних Шахедів робить авіація, – зазначив Зеленський, уточнивши, що це лише один із засобів боротьби з цими дронами.
Президент додав, що Україна нарощує постачання 20-мм снарядів для винищувачів F-16. Ці боєприпаси вже надходять.
Крім того, є додаткові контракти на амуніцію для F-16 та підтвердження майбутніх поставок від партнерів.
Зеленський анонсував появу нових рішень для боротьби з російськими реактивними дронами.
– Ракети дешеві, які починають працювати. Кілька нових рішень, і вони скоро будуть у нас в Україні від партнерів. А також є наше вітчизняне наше виробництво, і воно вже працює, – заявив глава держави.
Згадав президент і про роботизовані турелі для захисту від дронів. Наразі йдеться про виробництво десятків одиниць такого озброєння, і цей процес будуть нарощувати.
За даними Повітряних сил ЗСУ, РФ нарощує кількість реактивних дронів, якими атакує Україну. Якщо у червні ворог застосував близько 350 таких БпЛА, то у вересні – близько 3 500 (тобто наростив їх кількість у десять разів).
Наприкінці вересня президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна випробовує вже чотири перехоплювачі реактивних дронів.
Згодом з’явилася інформація, що два перехоплювачі успішно пройшли процедуру кодифікації: це безпілотники Predator (Хижак) та Steliter.