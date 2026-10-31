Отключение света в Украине: как будут действовать графики в воскресенье, 1 ноября
В воскресенье, 1 ноября, по части регионов Украины будут действовать графики отключения электроэнергии и ограничения мощности для промышленных потребителей.
О графиках отключения света 1 ноября сообщили в Укрэнерго.
Графики отключения света 1 ноября
Как сообщили в Укрэнерго, графики отключения света 1 ноября охватят как промышленных потребителей, так и бытовой сектор.
- для промышленности: с 06:00 до 23:59 будут действовать графики ограничения мощности.
- для всех категорий потребителей (бытовой сектор): с 06:00 до 23:59 будут применяться графики почасовых отключений в объеме от 1,5 до 2,5 очереди.
Энергетики отмечают, что в результате враждебных действий врага ситуация в объединенной энергосистеме может оперативно меняться.
— В результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме может изменяться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе, — призывают специалисты.
Граждан также просят сознательно относиться к использованию электроприборов в период наличия света.
Напомним, сегодня утром более 200 тыс. абонентов в Днепре и области остались без света после атаки РФ на энергообъекты.
В результате новых атак на Днепропетровщину получили серьезные повреждения энергетическое оборудование, в том числе два объекта ДТЭК Днепровские электросети.
В Киеве тоже значительно ухудшилась ситуация со светом. Россия снова нанесла удар по теплоэлектроцентрали в Киеве.
Новые повреждения наложились на последствия предыдущих атак.