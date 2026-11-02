У Херсонській області російські військові почали заселятися в оселі в окупованих Олешках одразу після виїзду жителів та проведення гуманітарної місії з порятунку людей.

Про це у розмові з журналісткою Фактів ICTV Ольгою Чайко розповів Євген Воронецький, начальник відділення комунікацій 34 окремої бригади морської піхоти Борисфен.

Як РФ скористалася режимом тиші в Олешках

За словами Воронецького, російські військові привезли до Олешків важку техніку та велику кількість пального.

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— Дійсно ворог скористався можливістю. Було би дивно, якби ворог не скористався такою ситуацією. Ми розуміємо, що це для них була за останній час велика та єдина можливість це зробити. З того, що завозили, з того, що нам відомо і зрозуміло: від цигарок до важкої техніки. Весь спектр ми навіть не скажемо, бо щось завозилось під виглядом гуманітарного конвою, — стверджує військовий.

Він додав, що російські окупанти завезли до міста продовольство, безпілотники, компоненти для ремонту автомобілів та гарма.

— Вигружалися стандартні такі білі будівельні мішки. Що в тих мішках — оми теж не розуміємо. Ми розуміємо, що 100% там була їжа, велика кількість пального. Ми знаємо, що 100% — це безпілотники. Тобто різні види дронів, компонентів до них, екіпажі, — уточнив він.

В Олешках окупанти заселяються в будинки жителів

За словами українського військового, жителі Олешків виходили з власними речами на евакуаційні автобуси та бачили, як в їхні домівки в той самий момент заїжджають російські окупанти.

Він стверджує, що нібито під виглядом “перевірки безпеки” війська РФ облаштовуються в будинках, шукають приміщення з підвалами для зберігання пального та генераторів з метою підготовки до зими.

— Наскільки багато там живої сили — ми порахувати не можемо. У нас ще триває осінь, ще є листячко на деревах, ще можна бігати під деревами, хатами і дахами, і тебе там не сильно видно. Але ми знаємо, що жива сила зараз займає більш-менш обжиті хати, з яких тільки-но повиїжджали люди. Ми знаємо напряму від людей, що це була ротація: людина виходила з будинку зі своїми речами, вже їхала на евакуацію на автобуси та бачила, як у цей момент заїжджають в їхній будинок, — сказав він.

Воронецький уточнив, що є підтвердження цих фактів із фотографіями. За його словами, російські окупанти говорили жителям Олешків, що вони мають подивитися, чи нічого там не забули люди, чи є щось нібито небезпечне в будинку, щоб він не був замінований.

— Тобто під виглядом благодійних справ. Ми розуміємо, що вони там окопуються, шукають приміщення з підвалами. Вони шукають місця, де можна сховати першочергово пальне, щоб зробити склад і сховати генератори. Бо йде зима, листячко впаде, і це все буде видно. Тобто часу в них небагато. Відповідно і у нас часу небагато, нам треба встигнути і гарно попрацювати за цей тиждень, — уточнив він.

Чи зросла загроза для людей, які залишилися в Олешках

Начальник відділення комунікацій 34 окремої бригади морської піхоти Борисфен заявив, що надалі жителям Олешків, які залишилися в окупованому місті, буде нелегко взимку.

— Їм і до цього було нелегко. І нам було нелегко воювати з ворогом, розуміючи, що він бігає під хатами наших людей. І зараз це ускладниться. Тим паче, що залишилась якась кількість маломобільних людей. На наш погляд, буде набагато складніше, ніж було. Чому? Ми вже не можемо туди літати і забезпечувати людей продуктами, бо наші дрони будуть збивати, — сказав він.

За словами Воронецького, українські військові не зможуть більше підтримати продовольством жителів окупованих Олешків.

— Те, що говорять, що такі місії будуть пробувати раз на місяць чи раз на два місяця… Основний коментар був від жінки з Олешків, яка сказала, що ми зараз говоримо про те, що у росіян буде можливість раз на місяць робити ротацію, заходити в наші хати і бити по громадянах на правому березі. І з нею всі погодилися. Це і так зрозуміло, але вона сказала це вголос. І це дуже слушна думка, — резюмував український військовий.

Раніше омбудсмен Дмитро Лубінець пояснив, чому евакуація цивільних з окупованих Олешків до міста Херсон водним шляхом через Дніпро була абсолютно неможливою. За його словами, до такого висновку дійшли Сили оборони, Головне управління розвідки Міністерства оборони та Служба безпеки України.

Крім цього, Лубінець підтвердив, що під час режиму тиші в Олешках провели репатріацію тіл загиблих українських військових і цивільних. Омбудсмен додав, що тіла загиблих, чиї родичі проживають в Україні, повернуть на підконтрольну уряду територію у межах домовленості з Росією.

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