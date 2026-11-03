В ночь на 3 ноября Россия совершила массированную комбинированную атаку на Украину, применив баллистические, противокорабельные, крылатые и авиационные ракеты, а также беспилотники разных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 3 ноября: что известно

В ночь на 3 ноября, начиная с 18:00 2 ноября, российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине ракетами разных типов и ударными беспилотниками.

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Во время атаки противник применил:

Баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 и противокорабельные ракеты Циркон из Ростовской, Воронежской и Курской областей РФ.

59 крылатых и авиационных ракет Х-101, Х-59, Х-69 и Искандер-К воздушного и наземного базирования из Вологодской, Оренбургской и Орловской областей РФ.

289 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов-имитаторов типа Пародия. Среди них 120 были реактивными.

Беспилотники запускали из районов Орла, Курска, Миллерово и Приморско-Ахтарска в РФ, а также из временно оккупированных Донецка, Гвардейского и Чауды в Крыму.

По данным Воздушных сил, основными направлениями российского удара стали Киевская, Харьковская, Винницкая и Днепропетровская области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным на 09:00, противовоздушная оборона сбила или подавила 309 воздушных целей.

В частности, удалось обезвредить:

3 ракеты типов Искандер-М/KN-23/Циркон;

49 крылатых и авиационных ракет Х-101, Х-59, Х-69 и Искандер-К;

257 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов, из которых 89 были реактивными.

В Воздушных силах отметили, что информация о трех ракетах уточняется.

При этом попадания российских ракет и ударных беспилотников зафиксировали в 23 местах. Еще в 14 местах упали обломки сбитых целей.

По состоянию на 09:00 атака продолжалась — в воздушном пространстве Украины оставались несколько вражеских беспилотников. Силы обороны продолжали боевую работу.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 714-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.