РФ атаковала Украину баллистикой, крылатыми ракетами и 289 БпЛА
В ночь на 3 ноября Россия совершила массированную комбинированную атаку на Украину, применив баллистические, противокорабельные, крылатые и авиационные ракеты, а также беспилотники разных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака на Украину 3 ноября: что известно
В ночь на 3 ноября, начиная с 18:00 2 ноября, российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине ракетами разных типов и ударными беспилотниками.
Во время атаки противник применил:
- Баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 и противокорабельные ракеты Циркон из Ростовской, Воронежской и Курской областей РФ.
- 59 крылатых и авиационных ракет Х-101, Х-59, Х-69 и Искандер-К воздушного и наземного базирования из Вологодской, Оренбургской и Орловской областей РФ.
- 289 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов-имитаторов типа Пародия. Среди них 120 были реактивными.
Беспилотники запускали из районов Орла, Курска, Миллерово и Приморско-Ахтарска в РФ, а также из временно оккупированных Донецка, Гвардейского и Чауды в Крыму.
По данным Воздушных сил, основными направлениями российского удара стали Киевская, Харьковская, Винницкая и Днепропетровская области.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным на 09:00, противовоздушная оборона сбила или подавила 309 воздушных целей.
В частности, удалось обезвредить:
- 3 ракеты типов Искандер-М/KN-23/Циркон;
- 49 крылатых и авиационных ракет Х-101, Х-59, Х-69 и Искандер-К;
- 257 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов, из которых 89 были реактивными.
В Воздушных силах отметили, что информация о трех ракетах уточняется.
При этом попадания российских ракет и ударных беспилотников зафиксировали в 23 местах. Еще в 14 местах упали обломки сбитых целей.
По состоянию на 09:00 атака продолжалась — в воздушном пространстве Украины оставались несколько вражеских беспилотников. Силы обороны продолжали боевую работу.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 714-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.