РФ атакувала Україну балістикою, крилатими ракетами та 289 БпЛА
У ніч проти 3 листопада Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши балістичні, протикорабельні, крилаті та авіаційні ракети, а також безпілотники різних типів.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Нічна атака на Україну 3 листопада: що відомо
У ніч на 3 листопада, починаючи з 18:00 2 листопада, російські війська завдали масованого комбінованого удару по Україні ракетами різних типів та ударними безпілотниками.
Під час атаки противник застосував:
- Балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 та протикорабельні ракети Циркон із Ростовської, Воронезької та Курської областей РФ.
- 59 крилатих та авіаційних ракет Х-101, Х-59, Х-69 та Іскандер-К повітряного й наземного базування з Вологодської, Оренбурзької та Орловської областей РФ.
- 289 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів-імітаторів типу Пародія. Серед них 120 були реактивними.
Безпілотники запускали з районів Орла, Курська, Міллерова та Приморсько-Ахтарська у РФ, а також із тимчасово окупованих Донецька, Гвардійського та Чауди у Криму.
За інформацією Повітряних сил, основними напрямками російського удару стали Київщина, Харківщина, Вінниччина та Дніпропетровщина.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними станом на 09:00, протиповітряна оборона збила або подавила 309 повітряних цілей.
Зокрема, вдалося знешкодити:
- 3 ракети типів Іскандер-М/KN-23/Циркон;
- 49 крилатих та авіаційних ракет Х-101, Х-59, Х-69 та Іскандер-К;
- 257 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів, серед яких 89 були реактивними.
У Повітряних силах зазначили, що інформація стосовно трьох ракет уточнюється.
Водночас влучання російських ракет та ударних безпілотників зафіксували на 23 локаціях. Ще на 14 локаціях впали уламки збитих цілей.
Станом на 09:00 атака тривала — у повітряному просторі України залишалися кілька ворожих безпілотників. Сили оборони продовжували бойову роботу.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 714-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.