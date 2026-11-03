У ніч проти 3 листопада Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши балістичні, протикорабельні, крилаті та авіаційні ракети, а також безпілотники різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 3 листопада: що відомо

У ніч на 3 листопада, починаючи з 18:00 2 листопада, російські війська завдали масованого комбінованого удару по Україні ракетами різних типів та ударними безпілотниками.

Зараз дивляться

Під час атаки противник застосував:

Балістичні ракети Іскандер-М KN-23

59 крилатих та авіаційних ракет Х-101 Х-59 Х-69 Іскандер-К

289 ударних БпЛА типу Shahed

Безпілотники запускали з районів Орла, Курська, Міллерова та Приморсько-Ахтарська у РФ, а також із тимчасово окупованих Донецька, Гвардійського та Чауди у Криму.

За інформацією Повітряних сил, основними напрямками російського удару стали Київщина, Харківщина, Вінниччина та Дніпропетровщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 09:00, протиповітряна оборона збила або подавила 309 повітряних цілей.

Зокрема, вдалося знешкодити:

3 ракети типів Іскандер-М/KN-23/Циркон;

49 крилатих та авіаційних ракет Х-101, Х-59, Х-69 та Іскандер-К;

257 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів, серед яких 89 були реактивними.

У Повітряних силах зазначили, що інформація стосовно трьох ракет уточнюється.

Водночас влучання російських ракет та ударних безпілотників зафіксували на 23 локаціях. Ще на 14 локаціях впали уламки збитих цілей.

Станом на 09:00 атака тривала — у повітряному просторі України залишалися кілька ворожих безпілотників. Сили оборони продовжували бойову роботу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 714-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.