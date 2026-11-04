Валентине Молодой избрали меру пресечения: что известно
Валентине Молодой, которая участвовала в столкновениях в Петропавловской Борщаговке Киевской области, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Об этом сообщает Суспільне.
Валентине Молодой избрали меру пресечения
Женщину подозревают в препятствовании деятельности Сил обороны и распространении информации о расположении военных подразделений.
По версии следствия, Валентина Молодая предлагала услугу “экстренной эвакуации” на автомобиле скорой помощи.
За деньги она помогала вывозить людей с территории ТЦК и СП или воинских частей. По словам прокурора, стоимость такой услуги составляла 107 тыс. грн.
Как сообщало Следствие.Инфо, Валентина Молодая была среди тех, кто заявлял о пытках военных в здании в Петропавловской Борщаговке. Она представлялась владелицей клиники Мед-престиж.
Клиника прекратила работу в 2023 году, автомобиль скорой помощи, прибывший на место событий, продали в 2024-м. По информации журналистов, сейчас Молодая — владелица клиники пластической и эстетической хирургии.
Перед судебным заседанием она заявила, что у нее действительно есть собственная клиника и она является хирургом.
Столкновения в Петропавловской Борщаговке: что известно
Вечером 2 ноября в Петропавловской Борщаговке произошли массовые беспорядки. Несколько сотен человек требовали освободить мужчин, которых, как выяснилось позже, удерживали в пункте постоянной дислокации Первого корпуса Нацгвардии Азов.
Организатором беспорядков правоохранители считают жительницу столицы, которая приехала на место событий в форме медика скорой помощи. Речь идет о Валентине Молодой.
На брифинге 3 ноября глава МВД Иван Выговский сообщил, что женщина вместе с сообщником под видом бригады скорой помощи за деньги предлагали “освобождение” мобилизованных мужчин из мест содержания или ТЦК.
– Это своеобразная схема вытаскивания уклонистов, – назвал эти действия глава МВД.
Молодая получила заказ на такое “освобождение” от родственницы одного из военнослужащих Нацгвардии, который ушел в СОЧ (самовольное оставление части).
Мужчину задержали и поместили в пункт дислокации Азова, расположенный в одном из домов в Петропавловской Борщаговке.
Около 11:00 2 ноября Молодая с сообщником прибыли к зданию под видом бригады скорой помощи. По данным следствия, женщина начала вести прямую трансляцию в TikTok.
За несколько дней до этого ее сообщник якобы проводил разведку местности. Правоохранители считают, что их целью было не только вывезти задержанного мужчину из дома, но и спровоцировать огласку и массовые беспорядки.
Позже к женщине присоединились около сотни человек. Примерно в 16:30 они начали нападать на полицейских, бить автомобили и штурмовать ворота дома.
В помещении в то время находились 26 человек. Среди них были мобилизованные, ожидавшие отправки на учебный полигон, и военнослужащие, задержанные после самовольного оставления части.