Валентине Молодой, которая участвовала в столкновениях в Петропавловской Борщаговке Киевской области, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Об этом сообщает Суспільне.

Валентине Молодой избрали меру пресечения

Женщину подозревают в препятствовании деятельности Сил обороны и распространении информации о расположении военных подразделений.

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По версии следствия, Валентина Молодая предлагала услугу “экстренной эвакуации” на автомобиле скорой помощи.

За деньги она помогала вывозить людей с территории ТЦК и СП или воинских частей. По словам прокурора, стоимость такой услуги составляла 107 тыс. грн.

Как сообщало Следствие.Инфо, Валентина Молодая была среди тех, кто заявлял о пытках военных в здании в Петропавловской Борщаговке. Она представлялась владелицей клиники Мед-престиж.

Клиника прекратила работу в 2023 году, автомобиль скорой помощи, прибывший на место событий, продали в 2024-м. По информации журналистов, сейчас Молодая — владелица клиники пластической и эстетической хирургии.

Перед судебным заседанием она заявила, что у нее действительно есть собственная клиника и она является хирургом.

Столкновения в Петропавловской Борщаговке: что известно

Вечером 2 ноября в Петропавловской Борщаговке произошли массовые беспорядки. Несколько сотен человек требовали освободить мужчин, которых, как выяснилось позже, удерживали в пункте постоянной дислокации Первого корпуса Нацгвардии Азов.

Организатором беспорядков правоохранители считают жительницу столицы, которая приехала на место событий в форме медика скорой помощи. Речь идет о Валентине Молодой.

На брифинге 3 ноября глава МВД Иван Выговский сообщил, что женщина вместе с сообщником под видом бригады скорой помощи за деньги предлагали “освобождение” мобилизованных мужчин из мест содержания или ТЦК.

– Это своеобразная схема вытаскивания уклонистов, – назвал эти действия глава МВД.

Молодая получила заказ на такое “освобождение” от родственницы одного из военнослужащих Нацгвардии, который ушел в СОЧ (самовольное оставление части).

Мужчину задержали и поместили в пункт дислокации Азова, расположенный в одном из домов в Петропавловской Борщаговке.

Около 11:00 2 ноября Молодая с сообщником прибыли к зданию под видом бригады скорой помощи. По данным следствия, женщина начала вести прямую трансляцию в TikTok.

За несколько дней до этого ее сообщник якобы проводил разведку местности. Правоохранители считают, что их целью было не только вывезти задержанного мужчину из дома, но и спровоцировать огласку и массовые беспорядки.

Позже к женщине присоединились около сотни человек. Примерно в 16:30 они начали нападать на полицейских, бить автомобили и штурмовать ворота дома.

В помещении в то время находились 26 человек. Среди них были мобилизованные, ожидавшие отправки на учебный полигон, и военнослужащие, задержанные после самовольного оставления части.

Источник : ВВС

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