Валентині Молодій, яка брала участь у сутичках у Петропавлівській Борщагівці Київської області, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Про це повідомляє Суспільне.

Валентині Молодій обрали запобіжний захід

Жінку підозрюють у перешкоджанні діяльності Сил оборони та поширенні інформації про розташування військових підрозділів.

Зараз дивляться

За версією слідства, Валентина Молода пропонувала послугу “екстреної евакуації” на автомобілі швидкої допомоги.

За гроші вона допомагала вивозити людей із території ТЦК та СП або військових частин. За словами прокурора, вартість такої послуги становила 107 тис. грн.

Як повідомляло Слідство.Інфо, Валентина Молода була серед тих, хто заявляв про катування військових у будівлі на Петропавлівській Борщагівці. Вона представлялася власницею клініки Мед-престиж.

Клініка припинила роботу у 2023 році, автомобіль швидкої допомоги, який прибув на місце подій, продали у 2024-му. Наразі Молода є власницею клініки пластичної та естетичної хірургії.

Перед судовим засіданням вона заявила журналістам, що справді має власну клініку та є хірургом.

Сутички у Петропавлівській Борщагівці: що відомо

Увечері 2 листопада у Петропавлівській Борщагівці сталися масові заворушення. Кілька сотень людей вимагали звільнити чоловіків, яких, як з’ясувалося згодом, утримували на пункті постійної дислокації Першого корпусу Нацгвардії Азов.

Організаторкою заворушень правоохоронці вважають жительку столиці, яка приїхала на місце подій у формі медика швидкої допомоги. Йдеться про Валентину Молоду.

На брифінгу 3 листопада очільник МВС Іван Вигівський повідомив, що жінка разом зі спільником під виглядом бригади швидкої допомоги за гроші пропонували “визволення” мобілізованих чоловіків із місць утримання або ТЦК.

– Це своєрідна схема витягання ухилянтів, – назвав ці дії голова МВС.

Молода отримала замовлення на таке “визволення” від родички одного з військовослужбовців Нацгвардії, який пішов у СЗЧ (самовільне залишення частини).

Чоловіка затримали та помістили до пункту дислокації Азову, розташованого в одному з будинків на Петропавлівській Борщагівці.

Близько 11:00 2 листопада Молода зі спільником прибули до будівлі під виглядом бригади швидкої допомоги. За даними слідства, жінка почала вести пряму трансляцію в TikTok.

За кілька днів до цього її спільник нібито проводив розвідку місцевості. Правоохоронці вважають, що їхньою метою було не лише вивезти затриманого чоловіка з будинку, а й спровокувати розголос та масові заворушення.

Згодом до жінки приєдналися близько сотні людей. Приблизно о 16:30 вони почали нападати на поліцейських, бити автомобілі та штурмувати ворота будинку.

У приміщенні на той час перебували 26 людей. Серед них були мобілізовані, які чекали на відправлення до навчального полігону, та військовослужбовці, затримані після самовільного залишення частини.

3 листопада Кирило Буданов заявив, що правоохоронці затримали Валентину Морлоду.

Джерело : ВВС

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.