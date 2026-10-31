Перша леді США Меланія Трамп прокоментувала успішну гуманітарну місію з порятунку жителів тимчасово окупованого міста Олешки в Херсонській області. Вона наголосила на важливості об’єднання зусиль для досягнення стабільного миру та захисту майбутнього.

Про це Меланія Трамп написала у соціальній мережі X.

Меланія Трамп прокоментувала гуманітарну місію щодо Олешків

Перша леді США наголосила, що приклад порятунку людей із Олешків на Херсонщині демонструє перевагу гуманітарних цінностей над збройним конфліктом.

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— Надія на стабільний мир. Олешки доводять, що ми можемо підняти людяність над війною. Разом ми можемо побудувати мирну планету. Світ, обіцяний для наших дітей, — зазначила вона.

Приклад Олешків: деескалація можлива за умов тиску на РФ

Вдень 31 жовтня успішно завершилася масштабна гуманітарна операція з порятунку жителів Олешків. Завдяки встановленому режиму тиші фахівцям вдалося розмінувати автошляхи, доправити необхідні гуманітарні вантажі та вивезти людей, які тривалий час залишалися в окупації в умовах кризи.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провели переговори у Стамбулі. Вони обговорили підготовку до тристоронньої зустрічі у форматі Україна–США–РФ, яка має відбутися у листопаді, а також можливість розширення кола учасників дипломатичного процесу.

Президент України Зеленський наголосив, що приклад Олешків є чітким підтвердженням того, як міжнародна підтримка та тиск на країну-агресорку дозволяють досягати конкретних гуманітарних результатів.

— Цими днями відбулася гуманітарна операція в Олешках на Херсонщині. Це чітко демонструє: деескалаційні кроки можливі, коли саме Росія поставлена в умови необхідності робити відповідні кроки, — наголосив Зеленський.

Жителі міста Олешки та навколишніх населених пунктів вже успішно перетнули державний кордон України та перебувають у безпеці.

Найстаршій евакуйованій людині виповнилося 94 роки. Наймолодшій дитині — трохи більше року.

Після тривалого перебування під російською окупацією мешканці Херсонщини не приховують сліз, переповнені емоціями від порятунку та усвідомлення того, що найстрашніше вже позаду.

Своїми першими почуттями у розмові з журналістом Фактів ICTV Єгором Ромахлом поділилася евакуйована Анна, яка чекала на зустріч із найріднішими людьми на підконтрольній Україні території.

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