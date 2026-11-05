Демократы могут одобрить новую помощь Украине, несмотря на возможное вето Трампа – СМИ
- Демократы получили контроль над Сенатом и Палатой представителей США.
- Помощь Украине станет одним из приоритетов нового большинства.
- Конгресс может одобрить новый пакет поддержки вопреки позиции Трампа.
Демократы, получившие по итогам промежуточных выборов контроль над Сенатом и Палатой представителей Конгресса США, смогут активнее влиять на внешнюю политику страны и противодействовать решениям президента Дональда Трампа. Одним из приоритетов нового большинства станет возобновление военной и финансовой помощи Украине.
Об этом сообщает агентство Reuters.
После начала работы нового состава Конгресса в январе 2027 года демократы смогут определять, какие законопроекты и резолюции выносить на голосование. Это может открыть путь к принятию нового пакета помощи Украине, даже если Дональд Трамп попытается воспользоваться своим правом вето.
Поддержка Киева в Конгрессе остается достаточно сильной как среди демократов, так и среди республиканцев. Поэтому законодатели потенциально смогут собрать две трети голосов в каждой палате — большинство, необходимое для преодоления президентского вето.
Как демократы могут повлиять на политику Трампа по отношению к Украине
Во время президентства Трампа Вашингтон в значительной степени прекратил прямую финансовую и военную помощь Украине. Трамп сократил помощь, несмотря на поддержку со стороны законодателей обеих партий.
Кроме того, решение Трампа об ослаблении санкций против российского энергетического сектора вызвало возмущение среди конгрессменов, в том числе и республиканцев.
Получив контроль над обеими палатами Конгресса, демократы смогут инициировать восстановление помощи Украине и ограничение решений администрации Трампа в отношении России.
В частности, демократ Грегори Микс из Нью-Йорка, который, предположительно, возглавит Комитет Палаты представителей по иностранным делам, уже представил двухпартийный законопроект, призванный заблокировать план Трампа по возвращению российского дизельного топлива на мировой рынок.
В то же время не все результаты голосования подсчитаны. Однако предварительная поддержка Украины в Конгрессе позволяет рассчитывать на достаточное количество голосов для преодоления президентского вето.