Демократы, получившие по итогам промежуточных выборов контроль над Сенатом и Палатой представителей Конгресса США, смогут активнее влиять на внешнюю политику страны и противодействовать решениям президента Дональда Трампа. Одним из приоритетов нового большинства станет возобновление военной и финансовой помощи Украине.

Об этом сообщает агентство Reuters.

После начала работы нового состава Конгресса в январе 2027 года демократы смогут определять, какие законопроекты и резолюции выносить на голосование. Это может открыть путь к принятию нового пакета помощи Украине, даже если Дональд Трамп попытается воспользоваться своим правом вето.

Сейчас смотрят

Поддержка Киева в Конгрессе остается достаточно сильной как среди демократов, так и среди республиканцев. Поэтому законодатели потенциально смогут собрать две трети голосов в каждой палате — большинство, необходимое для преодоления президентского вето.

Как демократы могут повлиять на политику Трампа по отношению к Украине

Во время президентства Трампа Вашингтон в значительной степени прекратил прямую финансовую и военную помощь Украине. Трамп сократил помощь, несмотря на поддержку со стороны законодателей обеих партий.

Кроме того, решение Трампа об ослаблении санкций против российского энергетического сектора вызвало возмущение среди конгрессменов, в том числе и республиканцев.

Получив контроль над обеими палатами Конгресса, демократы смогут инициировать восстановление помощи Украине и ограничение решений администрации Трампа в отношении России.

В частности, демократ Грегори Микс из Нью-Йорка, который, предположительно, возглавит Комитет Палаты представителей по иностранным делам, уже представил двухпартийный законопроект, призванный заблокировать план Трампа по возвращению российского дизельного топлива на мировой рынок.

В то же время не все результаты голосования подсчитаны. Однако предварительная поддержка Украины в Конгрессе позволяет рассчитывать на достаточное количество голосов для преодоления президентского вето.

Источник : Reuters

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.