Жителям оккупированных Олешков в Херсонской области не поступает помощь, которую отправили во время недавней гуманитарной миссии.

Об этом заявила руководитель Олешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко.

В Олешках жители не получают завезенную гуманитарную помощь

Глава ГВА сообщила о сообщениях от местных жителей, свидетельствующих о ненадлежащем распределении гуманитарного груза в оккупированном городе.

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— Получили сигнал, что людям не поступает гуманитарная помощь, завезенная в Олешки во время гуманитарной миссии. А те, кому удалось его получить, говорят, что выдали минимальный набор продуктов, которого не хватит человеку на неделю. Как вы понимаете, мы не можем убедиться, что там происходит, — отметила она.

Кроме того, Гасаненко рассказала о сложной ситуации с гражданскими, которые не смогли оставить Олешки во время эвакуационных действий.

В частности, некоторые жители находились в подвалах без связи и даже не знали о проведении эвакуации. Поскольку в общине длительное время длился режим тишины, то люди из-за стрессового состояния не могли сориентироваться и прийти к выводу о начале выезда.

Часть маломобильных жителей ожидала, что их в пункт сбора возле местной больницы доставят россияне, однако до этого так и не произошло.

Кроме этого, многие опасались российских фильтрационных действий. Даже те, кто вскоре отважился уехать, воспринимали это как “дорогу в один конец”, но рискнули из-за отсутствия альтернатив для выживания.

Также при выезде колонна подбирала людей вдоль трассы, однако некоторые женщины не дождались транспорта и ушли с места, решив, что автобусы уже проехали.

Гуманитарная миссия и ситуация в оккупированных Олешках

Временно оккупированная Олешковская община на левобережье Херсона оказалась в тяжелых условиях существования в результате российской оккупации, регулярных обстрелов и последствий подрыва Каховской ГЭС.

Недавно при посредничестве международных организаций и введении временного режима тишины удалось реализовать гуманитарную миссию в районе Олешок.

В рамках этой инициативы предусматривалась доставка важных продуктов питания, медикаментов и средств первой нуждаемости для гражданских, а также организация эвакуационных маршрутов для тех, кто хочет уехать из города.

Источник : Укринформ

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