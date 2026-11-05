Жителям окупованих Олешків на Херсонщині не надходить допомога, яку відправили під час нещодавньої гуманітарної місії.

Про це заявила керівниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко.

В Олешках жителі не отримують завезену гуманітарну допомогу

Очільниця МВА розповіла про повідомлення від місцевих жителів, які свідчать про неналежний розподіл гуманітарного вантажу в окупованому місті.

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— Отримали також сигнал, що людям не надходить гуманітарна допомога, завезена в Олешки під час гуманітарної місії. А ті, кому вдалося її отримати, кажуть, що видали мінімальний набір продуктів, якого не вистачить людині на тиждень. Як ви розумієте, ми не можемо пересвідчитися, що наразі там відбувається, — зазначила вона.

Крім того, посадовиця розповіла про складну ситуацію з цивільними, які не змогли залишити Олешки під час евакуаційних заходів. Зокрема, деякі мешканці перебували в підвалах без зв’язку та навіть не знали про проведення евакуації. Оскільки в громаді тривалий час був режим тиші, люди через стресовий стан не могли зорієнтуватися та дійти висновку про початок виїзду.

Частина маломобільних жителів чекала, що їх до пункту збору біля місцевої лікарні доставлять росіяни, однак цього так і не відбулося.

Крім цього, чимало людей побоювалися російських фільтраційних заходів. Навіть ті, хто згодом наважився виїхати, сприймали це як “дорогу в один кінець”, але ризикнули через відсутність альтернатив для виживання.

Також під час виїзду колона підбирала людей уздовж траси, проте деякі жінки не дочекалися транспорту та пішли з місця, вирішивши, що автобуси вже проїхали.

Гуманітарна місія та ситуація в окупованих Олешках

Тимчасово окупована Олешківська громада на лівобережжі Херсонщини опинилася у важких умовах існування внаслідок російської окупації, регулярних обстрілів та підриву Каховської ГЕС.

Нещодавно за посередництва міжнародних організацій та із запровадженням тимчасового режиму тиші вдалося реалізувати гуманітарну місію в районі Олешків.

У межах цієї ініціативи передбачалася доставка важливих продуктів харчування, медикаментів і засобів першої потреби для цивільних, а також організація евакуаційних маршрутів для тих, хто хоче виїхати з міста.

Джерело : Укрінформ

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