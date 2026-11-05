Кабмін передасть Києву 10 потужних генераторів для роботи водоканалу
- Уряд виділив 10 додаткових генераторів для забезпечення роботи об’єктів Київводоканалу та ще 21 генератор для 12 громад в регіонах.
- Прем'єр-міністр Сергій Корецький наголосив, що українці не повинні залишатися без води через російські атаки.
Кабінет міністрів України передасть столиці 10 додаткових потужних генераторів для забезпечення безперебійної роботи об’єктів Київводоканалу. Ще 21 генератор надійде до 12 громад у різних регіонах країни.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.
Кабмін передасть Києву генератори для роботи водоканалу
Прем’єр-міністр наголосив, що забезпечення водоканалів альтернативними джерелами енергії є стратегічним завданням для захисту населення в умовах постійних обстрілів енергосистеми.
— Люди не повинні щоразу залишатися без водопостачання через російські атаки на енергосистему. Критично важливо забезпечити водоканали і системи водовідведення резервними джерелами живлення, — стверджує Корецький.
Передавання обладнання здійснюється за гроші з резервного фонду в межах державної програми забезпечення громад мобільною генерацією. Прем’єр-міністр також звернувся до місцевої влади з вимогою якнайшвидше ввести обладнання в експлуатацію.
— Закликаю місцеві органи влади забезпечити якнайшвидше встановлення та підключення обладнання, — наголосив він.
Ситуація з водопостачанням у Києві
Внаслідок знеструмлення основних об’єктів Київводоканалу через атаки на енергетику виникали тимчасові проблеми з водопостачанням у Києві, про що попереджали в КМДА.
Там повідомили, що станом на ранок 4 листопада постачання води в Києві вдалося частково відновити після перебоїв, спричинених відключенням електрики на об’єктах водопровідної інфраструктури.