Кабінет міністрів України передасть столиці 10 додаткових потужних генераторів для забезпечення безперебійної роботи об’єктів Київводоканалу. Ще 21 генератор надійде до 12 громад у різних регіонах країни.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Кабмін передасть Києву генератори для роботи водоканалу

Прем’єр-міністр наголосив, що забезпечення водоканалів альтернативними джерелами енергії є стратегічним завданням для захисту населення в умовах постійних обстрілів енергосистеми.

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— Люди не повинні щоразу залишатися без водопостачання через російські атаки на енергосистему. Критично важливо забезпечити водоканали і системи водовідведення резервними джерелами живлення, — стверджує Корецький.

Передавання обладнання здійснюється за гроші з резервного фонду в межах державної програми забезпечення громад мобільною генерацією. Прем’єр-міністр також звернувся до місцевої влади з вимогою якнайшвидше ввести обладнання в експлуатацію.

— Закликаю місцеві органи влади забезпечити якнайшвидше встановлення та підключення обладнання, — наголосив він.

Ситуація з водопостачанням у Києві

Внаслідок знеструмлення основних об’єктів Київводоканалу через атаки на енергетику виникали тимчасові проблеми з водопостачанням у Києві, про що попереджали в КМДА.

Там повідомили, що станом на ранок 4 листопада постачання води в Києві вдалося частково відновити після перебоїв, спричинених відключенням електрики на об’єктах водопровідної інфраструктури.

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