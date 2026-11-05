Солом’янський районний суд Києва обрав запобіжний захід Віктору Єну — ще одному підозрюваному у справі про сутички в Петропавлівській Борщагівці на Київщині.

Справа про сутички у Петропавлівській Борщагівці: Єну взяли під варту

За рішенням суду, чоловік перебуватиме під вартою протягом двох місяців без можливості внесення застави.

Єну підозрюють у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, а також у поширенні відомостей про місця розташування військовослужбовців.

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За матеріалами справи, 2 листопада чоловік прибув до будинку на вулиці Сонячній разом із Валентиною Молодою, яка назвалася власницею компанії Мед-престиж. Сам Єна представився водієм автомобіля швидкої допомоги.

Прокурорка Марина Грушевська заявила, що підозрюваний діяв спільно з Молодою. За версією слідства, жінка на прохання Тетяни Кірєєвої намагалася втрутитися в роботу військового підрозділу та вивезти з будівлі одного з мобілізованих.

Обвинувачення наполягало на триманні Єни під вартою без альтернативи застави. Прокурорка обґрунтувала це ризиками того, що чоловік може переховуватися від правоохоронців і суду, впливати на свідків, спотворювати інформацію або вчиняти інші кримінальні правопорушення.

Натомість адвокати просили застосувати м’якший запобіжний захід. Вони наголосили, що Єна має статус учасника бойових дій, а також доглядає за хворою матір’ю.

Під час судового засідання сам підозрюваний заявив, що вважає себе свідком подій, а не їхнім співучасником.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом інциденту, який стався 2 листопада в Петропавлівській Борщагівці.

А 4 листопада Солом’янський райсуд Києва відправив під варту Валентину Молоду також без права внесення застави.

Джерело : Суспільне

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