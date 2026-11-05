Правоохоронці вже встановили 130 осіб, які можуть бути причетними до заворушень у Петропавлівській Борщагівці на Київщині. Нацполіція та СБУ провели детальний аналіз дій учасників сутичок та зафіксували значні матеріальні збитки, завдані транспорту правоохоронців.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Сутички у Петропавлівській Борщагівці

За даними Нацполіції, серед них 27 осіб брали активну участь у протиправних діях.

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Як стверджують у Нацполіції, ще 24 осіб поводилися агресивно, підбурювали суспільство, навмисне провокували конфлікти з правоохоронцями та військовослужбовцями Національної гвардії України.

Крім цього, внаслідок сутичок у Петропавлівській Борщагівці суттєво пошкоджено майно правоохоронних органів. Зокрема, значних ушкоджень зазнали чотири службові автомобілі поліції та один автобус Нацгвардії.

У поліції наголосили, що діям абсолютно всіх активних учасників подій нададуть належну правову оцінку.

У четвер, 5 листопада, Солом’янський районний суд Києва обрав запобіжний захід Віктору Єну, якому оголосили про підозру в справі про сутички в Петропавлівській Борщагівці на Київщині.

Днем раніше, 4 листопада, обрали запобіжний захід для Валентини Молодої, яка брала участь у сутичках у Петропавлівській Борщагівці. Їй призначили тримання під вартою без права внесення застави.

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