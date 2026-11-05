Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в рамках дела Карфаген первому заместителю начальника Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Владимиру Ценову. Его подозревают в причастности к деятельности преступной организации, которая занималась “крышеванием” сети мошеннических колл-центров.

Об этом сообщают ВАКС и корреспондент Суспільне Новини из зала суда.

Мера пресечения чиновнику Нацполиции Ценову

ВАКС частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ, применив к Владимиру Ценову меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней — до 3 января 2027 года включительно.

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В качестве альтернативы суд определил подозреваемому залог в размере 15 млн грн (сторона обвинения ходатайствовала о содержании под стражей с альтернативой залога в 20 млн грн).

При внесении залога на него возлагается ряд процессуальных обязанностей:

прибывать по первому требованию к следователям (детективам), прокурорам, следователю судьи и суду;

не покидать пределы города и области без соответствующего разрешения;

сообщать об изменении своего места жительства и работы;

воздерживаться от общения с определенными в определении суда свидетелями и лицами;

сдать на хранение все документы, дающие право на выезд и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля (браслет).

По данным следствия, Ценов “прикрывал” деятельность мошеннических колл-центров со стороны Нацполиции. Один из организаторов схемы напрямую коммуницировал с чиновником, присылал ему адреса колл-центров, а также получал информацию о запланированных обысках.

Прокурор отметил, что Ценов регулярно посылал адреса криптогаманцев, на которые вскоре перечислялись значительные суммы денег.

Они прекратили сотрудничество только после политического решения руководства государства об усилении контроля над колл-центрами. В частности, Ценов предупредил организаторов, а после 30 июля подконтрольные ему колл-центры были закрыты.

Среди рисков прокурор назвал возможный побег за границу, отказ от сотрудничества со следствием и наличие контактов в прокуратуре, из-за которых подозреваемый мог попытаться избежать ответственности.

Адвокаты Ценова просили выбрать меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста или определить залог в размере 300 прожиточных минимумов (998 400 грн).

Защита заявила, что содержание под стражей является чрезмерной мерой, а риск укрывательства базируется лишь на тяжести инкриминируемого преступления. Кроме того, адвокаты подчеркнули, что Ценов имеет на содержании троих малолетних детей.

Операция Карфаген от НАБУ и САП

4 ноября в НАБУ и САП заявили о разоблачении преступной группировки в рамках масштабной операции Карфаген. Участники систематически платили взятки чиновникам за беспрепятственную деятельность мошеннических колл-центров и других нелегальных бизнесов.

В рамках дела о подозрении сообщили пяти участникам преступной организации. Среди фигурантов — ее организатор и его подчиненный, первый заместитель начальника одного из департаментов СБУ, руководитель департамента Нацполиции, чиновник полиции Киевской области, а также представители “криминальной среды”.

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