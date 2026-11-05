Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у межах справи Карфаген першому заступнику начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Володимиру Ценову. Його підозрюють у причетності до діяльності злочинної організації, яка займалася “кришуванням” мережі шахрайських кол-центрів.

Про це повідомляють ВАКС та кореспондент Суспільне Новини із зали суду.

Запобіжний захід посадовцю Нацполіції Ценову

ВАКС частково задовольнив клопотання детектива НАБУ, застосувавши до Володимира Ценова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів — до 3 січня 2027 року включно.

Зараз дивляться

Як альтернативу суд визначив підозрюваному заставу в розмірі 15 млн грн (сторона обвинувачення клопотала про тримання під вартою з альтернативою застави у 20 млн грн).

У разі внесення застави на нього покладається низка процесуальних обов’язків:

прибувати за першою вимогою до слідчих (детективів), прокурорів, слідчого судді та суду;

не залишати межі міста Києва та області без відповідного дозволу;

повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи;

утримуватися від спілкування з визначеними в ухвалі суду свідками та особами;

здати на зберігання всі документи, що дають право на виїзд і в’їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю (браслет).

За даними слідства, Ценов “прикривав” діяльність шахрайських кол-центрів з боку Нацполіції. Один із організаторів схеми напряму комунікував із високопосадовцем, надсилав йому адреси кол-центрів, а також отримував інформацію про заплановані обшуки.

Прокурор зазначив, що Ценов регулярно надсилав адреси криптогаманців, на які згодом перераховувалися значні суми грошей.

Вони припинили співпрацю лише після політичного рішення керівництва держави про посилення контролю за кол-центрами. Зокрема, Ценов попередив організаторів, а після 30 липня підконтрольні йому кол-центри були закриті.

Серед ризиків прокурор назвав можливу втечу за кордон, відмову від співпраці зі слідством та наявність контактів у прокуратурі, через які підозрюваний міг би намагатися уникнути відповідальності.

Адвокати Ценова просили обрати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту або визначити заставу в розмірі 300 прожиткових мінімумів (998 400 грн).

Захист заявив, що тримання під вартою є надмірним заходом, а ризик переховування базується лише на тяжкості інкримінованого злочину. Окрім того, адвокати наголосили, що Ценов має на утриманні трьох малолітніх дітей.

Операція Карфаген від НАБУ і САП

4 листопада у НАБУ і САП заявили про викриття злочинного угруповання в межах масштабної операції Карфаген. Учасники систематично платили хабарі високопосадовцям за безперешкодну діяльність шахрайських кол-центрів та інших нелегальних бізнесів.

У межах справи про підозру повідомили п’ятьом учасникам злочинної організації. Серед фігурантів — її організатор та його підлеглий, перший заступник начальника одного з департаментів СБУ, керівник департаменту Нацполіції, посадовець поліції Київської області, а також представники “кримінального середовища”.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.