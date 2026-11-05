НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти участникам преступной организации, разоблаченной в рамках операции Карфаген. Среди них – организатор группировки, его подчиненный, первый заместитель начальника одного из департаментов СБУ, руководитель департамента Нацполиции и должностное лицо полиции Киевской области.

Об этом сообщили в НАБУ в четверг, 5 ноября.

Операция Карфаген: подозрения объявили пяти участникам

Подозрения объявили по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

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организатору преступной организации – по ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 127, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 209 (создание преступной организации, организация подкупа должностных лиц и пыток, изготовление и сбыт поддельных денег или ценных бумаг, а также легализация имущества, полученного преступным путем);

первому заместителю начальника одного из департаментов СБУ – по ч. 3 ст. 255 (создание преступной организации или участие в ней с использованием служебного положения);

руководителю одного из департаментов Нацполиции – по ч. 3 ст. 255 и ч. 4 ст. 368 (создание преступной организации и получение взятки в особо крупном размере);

заместителю начальника отдела Управления уголовного розыска ГУНП в Киевской области – по ч. 3 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 127 и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 199 (создание преступной организации с использованием служебного положения, пособничество в пытках и изготовлении или сбыте поддельных денег либо ценных бумаг);

подчиненному организатора – по ч. 2 ст. 255 и ч. 3 ст. 127 (участие в преступной организации и пытки представителем государства).

По материалам следствия, группировку создал ранее неоднократно судимый гражданин. Он привлек к противоправной деятельности действующих высокопоставленных сотрудников СБУ, Офиса генпрокурора, Нацполиции и представителей криминальной среды.

Участники организации использовали служебное прикрытие для работы мошеннических колл-центров, которые обманывали украинцев и иностранцев. Они также занимались продажей наркотиков, незаконным изготовлением контрафактных сигарет и поддельной иностранной валюты.

В интересах группировки организовывали спланированные нападения, похищения людей и нанесение телесных повреждений.

В преступную организацию входили как минимум 12 человек. Сейчас НАБУ и САП работают над сообщением о подозрении другим ее участникам.

Напомним, 4 ноября НАБУ и САП сообщили о разоблачении группировки, которая с помощью взяток высокопоставленным должностным лицам правоохранительных органов обеспечивала работу мошеннических колл-центров и других незаконных бизнесов.

В рамках операции детективы НАБУ провели обыски у высокопоставленных сотрудников СБУ. Во время одного из следственных действий им угрожали применением огнестрельного оружия и пытались помешать проведению обыска.

Антикоррупционные органы обнародовали аудиозаписи разговоров фигурантов. По версии следствия, они причастны к работе мошеннических колл-центров, торговле наркотиками, производству контрафактных сигарет и фальшивой валюты, похищениям людей и заказным нападениям.

Что известно об операции Карфаген

4 сентября стало известно, что НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, которая обеспечивала прикрытие мошеннических колл-центров. Организатором группировки назвали должностное лицо Офиса генерального прокурора Сергея Кропиву. Пятерых участников подозревали в отмывании более 42 млн грн.

В рамках расследования обыски провели в доме тогдашнего генпрокурора Руслана Кравченко. Позже стало известно, что Кропива делал там ремонт. Сам Кравченко отрицал причастность к коррупционной схеме.

На фоне расследования Кравченко оставил должность генерального прокурора. Позже служебная проверка установила нарушения при оформлении его командировки за границу.

После разоблачения группировки из прокуратуры уволили восемь сотрудников. 30 октября ВАКС уменьшил залоги трем фигурантам дела, оставив их под стражей.

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