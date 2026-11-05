Керівник Офісу президента Кирило Буданов прокоментував операцію Карфаген і наголосив, що в Україні ніхто не повинен уникати відповідальності за скоєні злочини завдяки посаді, званню чи наданим повноваженням.

Про це він заявив у четвер, 5 листопада.

Буданов про нові деталі розслідування операції Карфаген

– Щодо подій, які вчора відбувались. Закон один для всіх. Посади, звання та повноваження не можуть бути підставою для уникнення відповідальності, – наголосив він.

Керівник ОП зауважив, що корупційні та інші протиправні дії мають отримати належну правову оцінку, причетні до них особи повинні відповідати перед законом.

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– Ситуація потребує вчасних сильних дій. Очікуємо об’єктивного, незалежного розслідування та справедливих рішень. Сильна правова держава, у якій закон діє однаково для кожного, – наша спільна мета, – резюмував керівник ОП.

Нагадаємо, 4 листопада НАБУ і САП повідомили про викриття в межах операції Карфаген злочинного угруповання, яке систематично передавало хабарі високопосадовцям правоохоронних органів.

Таким чином учасники забезпечували безперешкодну роботу шахрайських кол-центрів та інших незаконних бізнесів. Серед фігурантів справи — чинні високопосадовці СБУ, Нацполіції, Офісу генпрокурора та представники кримінального середовища.

За даними НАБУ, до угруповання входили щонайменше 12 осіб.

Учасники злочинної організації платили правоохоронцям за прикриття шахрайських кол-центрів, торгівлі наркотиками та підроблення іноземної валюти.

Фігуранти, за даними слідства, організовували напади, викрадення людей і завдання тілесних ушкоджень.

Голова СБУ Олександр Поклад звільнив із посад двох високопосадовців спецслужби, які фігурують у розслідуванні НАБУ в межах операції Карфаген.

5 листопада НАБУ і САП повідомили про підозру п’ятьом учасникам злочинної організації в межах операції Карфаген.

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