Посади не захистять від відповідальності: Буданов про операцію Карфаген
- Кирило Буданов заявив, що посади та звання не можуть бути підставою для уникнення відповідальності за злочини.
- Керівник ОП очікує об’єктивного й незалежного розслідування операції Карфаген та справедливих рішень.
Керівник Офісу президента Кирило Буданов прокоментував операцію Карфаген і наголосив, що в Україні ніхто не повинен уникати відповідальності за скоєні злочини завдяки посаді, званню чи наданим повноваженням.
Про це він заявив у четвер, 5 листопада.
Буданов про нові деталі розслідування операції Карфаген
– Щодо подій, які вчора відбувались. Закон один для всіх. Посади, звання та повноваження не можуть бути підставою для уникнення відповідальності, – наголосив він.
Керівник ОП зауважив, що корупційні та інші протиправні дії мають отримати належну правову оцінку, причетні до них особи повинні відповідати перед законом.
– Ситуація потребує вчасних сильних дій. Очікуємо об’єктивного, незалежного розслідування та справедливих рішень. Сильна правова держава, у якій закон діє однаково для кожного, – наша спільна мета, – резюмував керівник ОП.
Нагадаємо, 4 листопада НАБУ і САП повідомили про викриття в межах операції Карфаген злочинного угруповання, яке систематично передавало хабарі високопосадовцям правоохоронних органів.
Таким чином учасники забезпечували безперешкодну роботу шахрайських кол-центрів та інших незаконних бізнесів. Серед фігурантів справи — чинні високопосадовці СБУ, Нацполіції, Офісу генпрокурора та представники кримінального середовища.
За даними НАБУ, до угруповання входили щонайменше 12 осіб.
Учасники злочинної організації платили правоохоронцям за прикриття шахрайських кол-центрів, торгівлі наркотиками та підроблення іноземної валюти.
Фігуранти, за даними слідства, організовували напади, викрадення людей і завдання тілесних ушкоджень.
Голова СБУ Олександр Поклад звільнив із посад двох високопосадовців спецслужби, які фігурують у розслідуванні НАБУ в межах операції Карфаген.
5 листопада НАБУ і САП повідомили про підозру п’ятьом учасникам злочинної організації в межах операції Карфаген.