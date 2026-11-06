Высший антикоррупционный суд (ВАКС) изменил меру пресечения бывшему советнику министра энергетики Игорю Миронюку, который является фигурантом дела Мидас и фигурирует в нем под прозвищем Рокет. Вместо содержания под стражей ему назначили круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщила общественная организация Transparency International Ukraine.

ВАКС изменил меру пресечения Миронюку

— ВАКС смягчил меру пресечения бывшему советнику экс-министра энергетики Игорю Миронюку. Следственный судья поддержал ходатайство и применил к Миронюку круглосуточный домашний арест, — говорится в сообщении.

В организации объяснили, что основанием для такого решения стало завершение максимально допустимого срока содержания под стражей на этапе досудебного расследования.

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— Среди всех подозреваемых Миронюк пробыл под стражей дольше всех — почти 1 год. Теперь он обязан находиться дома под арестом и соблюдать возложенные на него обязанности, в частности носить электронный браслет, — сообщили в Transparency International.

Ранее, 13 октября 2026 года, ВАКС продлил содержание Миронюка под стражей, но уменьшил размер залога с 85 до 25 млн грн.

— По версии следствия, Игорь Миронюк в рамках схемы “шлагбаум” получал деньги от другого подозреваемого и передавал их в бэк-офис, расположенный в квартире, связанной с бывшим пророссийским народным депутатом Андреем Деркачем, — заявили в Transparency International Ukraine.

Что известно о деле Мидас

10 ноября 2025 года НАБУ сообщило о проведении спецоперации Мидас, направленной на разоблачение коррупции в энергетической сфере.

По данным следствия, участники преступной организации создали масштабную систему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, среди которых была компания Энергоатом.

Следователи установили, что контрагенты Энергоатома платили участникам схемы откаты в размере до 15% от суммы контрактов. Этот механизм получил название “шлагбаум”.

В НАБУ заявили о задержании пятерых из семи подозреваемых.

Подозрения объявили бизнесмену и соучредителю студии Квартал-95 Тимуру Миндичу, который на записях НАБУ фигурирует под кодовым именем Карлсон, бывшему советнику министра энергетики Игорю Миронюку (Рокет), исполнительному директору по безопасности Энергоатома Дмитрию Басову (Тенор).

Еще четверо подозреваемых — сотрудники так называемого бэк-офиса, через который легализовали средства: Александр Цукерман (Шугармен), Игорь Фурсенко (Решик), Леся Устименко и Людмила Зорина.

Пятерых фигурантов дела задержали. Тимур Миндич и Александр Цукерман выехали из Украины.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против Миндича и Цукермана.

10 июля НАБУ и САП в рамках операции Мидас сообщили о подозрении в отмывании средств бывшему исполнительному директору по физической защите и безопасности компании НАЭК Энергоатом.

4 ноября НАБУ и САП сообщили о завершении досудебного расследования по делу Мидас.

Фото: Transparency International Ukraine

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