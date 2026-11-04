Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили досудебное расследование по делу преступной организации, создавшей масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия, в частности, Энергоатом.

Об этом сообщили в НАБУ.

Операция Мидас: материалы открыты

По данным следствия, участники группировки систематически извлекали неправомерную выгоду от контрагентов Энергоатома и предприятий, подчиненных Министерству энергетики. Размер вознаграждения составлял от 10 до 15% стоимости контрактов.

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Вырученные средства легализовывали через отдельный офис преступной организации.

Как установили детективы, в течение 2020–2025 годов в этот офис в виде наличных средств из сферы энергетики поступило более $111 млн и €12 млн. В то же время следствие установило, что преступная организация получала средства и из других источников.

Для отмывания денег участники схемы использовали криптовалюту, ценные бумаги и зарубежный инвестиционный фонд.

Детективам НАБУ и прокурорам САП удалось добиться ареста активов преступной организации как в Украине, так и за границей. Работа по выявлению и аресту других активов продолжается.

Кроме того, из основных материалов дела выделили ряд отдельных уголовных производств. В них продолжают расследовать факты предоставления и извлечения неправомерной выгоды в энергетическом секторе, а также отмывания средств в интересах других лиц.

Что известно о деле Мидас

Операцию Мидас начали 10 ноября 2025 года. Главными фигурантами стали бизнесмен Тимур Миндич, бывший министр энергетики Герман Галущенко и эксвицепремьер Алексей Чернышев.

В марте сообщалось, что НАБУ инициировало экстрадицию бизнесмена Тимура Миндича.

В феврале 2026 года НАБУ сообщило о подозрении Герману Галущенко. Перед этим его сняли с поезда при попытке выехать в Польшу. Следствие установило, что часть незаконно полученных средств легализовали через инвестиционный фонд на острове Ангилья и связанные с ним оффшорные компании.

Также в НАБУ проинформировали, что фигуранты операции Мидас имели ряд материалов на десятки человек, среди которых – министры и заместители министров, некоторые журналисты и сотрудники СБУ.

Источник : НАБУ

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