Операция Мидас: НАБУ завершило расследование коррупции в сфере энергетики
- НАБУ и САП завершили предварительное расследование масштабной коррупционной схемы в энергетике.
- Участники группировки получали от 10 до 15% стоимости контрактов.
- Для отмывания средств использовали криптовалюту, ценные бумаги и зарубежный инвестиционный фонд.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили досудебное расследование по делу преступной организации, создавшей масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия, в частности, Энергоатом.
Об этом сообщили в НАБУ.
Операция Мидас: материалы открыты
По данным следствия, участники группировки систематически извлекали неправомерную выгоду от контрагентов Энергоатома и предприятий, подчиненных Министерству энергетики. Размер вознаграждения составлял от 10 до 15% стоимости контрактов.
Вырученные средства легализовывали через отдельный офис преступной организации.
Как установили детективы, в течение 2020–2025 годов в этот офис в виде наличных средств из сферы энергетики поступило более $111 млн и €12 млн. В то же время следствие установило, что преступная организация получала средства и из других источников.
Для отмывания денег участники схемы использовали криптовалюту, ценные бумаги и зарубежный инвестиционный фонд.
Детективам НАБУ и прокурорам САП удалось добиться ареста активов преступной организации как в Украине, так и за границей. Работа по выявлению и аресту других активов продолжается.
Кроме того, из основных материалов дела выделили ряд отдельных уголовных производств. В них продолжают расследовать факты предоставления и извлечения неправомерной выгоды в энергетическом секторе, а также отмывания средств в интересах других лиц.
Что известно о деле Мидас
Операцию Мидас начали 10 ноября 2025 года. Главными фигурантами стали бизнесмен Тимур Миндич, бывший министр энергетики Герман Галущенко и эксвицепремьер Алексей Чернышев.
В марте сообщалось, что НАБУ инициировало экстрадицию бизнесмена Тимура Миндича.
В феврале 2026 года НАБУ сообщило о подозрении Герману Галущенко. Перед этим его сняли с поезда при попытке выехать в Польшу. Следствие установило, что часть незаконно полученных средств легализовали через инвестиционный фонд на острове Ангилья и связанные с ним оффшорные компании.
Также в НАБУ проинформировали, что фигуранты операции Мидас имели ряд материалов на десятки человек, среди которых – министры и заместители министров, некоторые журналисты и сотрудники СБУ.