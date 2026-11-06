Вищий антикорупційний суд (ВАКС) змінив запобіжний захід колишньому раднику міністра енергетики Ігорю Миронюку, який є фігурантом справи Мідас і фігурує в ній під прізвиськом Рокет. Замість тримання під вартою йому призначили цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомила громадська організація Transparency International Ukraine.

ВАКС змінив запобіжний захід Миронюку

– ВАКС пом’якшив запобіжний захід колишньому раднику ексміністра енергетики Ігорю Миронюку. Слідчий суддя підтримав клопотання та застосував до Миронюка цілодобовий домашній арешт, – ідеться у повідомленні.

В організації пояснили, що підставою для такого рішення стало завершення максимально допустимого строку тримання під вартою на етапі досудового розслідування.

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– Серед всіх підозрюваних Миронюк пробув під вартою найбільше – майже 1 рік. Тепер він зобов’язаний перебувати вдома під арештом і дотримуватися покладених обов’язків, зокрема носити електронний браслет, – поінформували в Тransparency International.

Раніше, 13 жовтня 2026 року, ВАКС продовжив тримання Миронюка під вартою, але зменшив розмір застави з 85 до 25 млн грн.

– За версією слідства, Ігор Миронюк у межах схеми “шлагбаум” отримував гроші від іншого підозрюваного та передав їх у бекофіс, розташований у квартирі, пов’язаній з колишнім проросійським народним депутатом Андрієм Деркачем, – заявили у Transparency International Ukraine.

Що відомо про справу Мідас

10 листопада 2025 року НАБУ повідомило про проведення спецоперації Мідас, спрямованої на викриття корупції в енергетичній сфері.

За даними слідства, учасники злочинної організації створили масштабну систему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, серед яких була компанія Енергоатом.

Слідчі встановили, що контрагенти Енергоатому сплачували учасникам схеми відкати в розмірі до 15% від суми контрактів. Цей механізм отримав назву “шлагбаум”.

У НАБУ заявили про затримання п’ятьох із семи підозрюваних.

Підозри оголосили бізнесмену та співзасновнику студії Квартал-95 Тимуру Міндічу, який на записах НАБУ фігурує під кодовим ім’ям Карлсон, колишньому раднику міністра енергетики Ігорю Миронюку (Рокет), виконавчому директору з безпеки Енергоатому Дмитру Басову (Тенор).

Ще четверо підозрюваних – працівники так званого бекофісу, через який легалізували кошти: Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Фурсенко (Рьошик), Леся Устименко та Людмила Зоріна.

П’ятьох фігурантів справи затримали. Тимур Міндіч та Олександр Цукерман виїхали з України.

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про запровадження персональних санкцій проти Міндіча та Цукермана.

10 липня НАБУ і САП у межах операції Мідас повідомили про підозру у відмиванні коштів колишньому виконавчому директору з фізичного захисту та безпеки компанії НАЕК Енергоатом.

4 листопада НАБУ та САП повідомили про завершення досудового розслідування у справі Мідас.

Фото: Transparency International Ukraine

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