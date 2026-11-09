Верховная Рада поддержала за основу законопроект о создании нового вида Вооруженных Сил Украины – Космических сил. Документ предполагает развитие собственных космических технологий для усиления обороноспособности государства.

Об этом сообщает пресс-центр Верховной Рады.

За соответствующий законопроект № 13255 проголосовали 252 народных депутата.

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Цель законодательной инициативы – создать правовые условия для формирования и эффективного функционирования Космических сил ВСУ.

Согласно документу, развитие национальных космических способностей должно усилить возможности Украины в сфере обороны, разведки и противодействия ракетным угрозам.

В частности, предполагается:

создание собственной системы раннего предупреждения о запусках вражеских ракет;

разработка средств противодействия ракетным ударам с использованием космических технологий;

формирование национальной системы защищенной спутниковой связи для нужд сектора безопасности и обороны;

расширение разведывательных возможностей благодаря созданию собственной группировки разведывательных спутников.

В пояснительной записке отмечается, что одним из факторов необходимости создания Космических сил стал российский удар по Украине ракетой Орешник, характеризуемой в документе как экзоатмосферная ракетная система средней дальности.

Авторы законопроекта отмечают, что Украина стала первым государством, подвергшимся террористической атаке с применением такого средства поражения.

В пояснительной записке также обращают внимание, что отдельные виды и роды войск, ответственные за космическое направление, уже функционируют в составе вооруженных сил США, Великобритании, Франции, Китая, Индии, Ирана и России.

В то же время, Украина имеет научный, инженерный и производственный потенциал для развития собственных космических способностей, в частности, создания спутников для нужд обороны.

В настоящее время ВСУ уже используют услуги оптико-электронной и радиолокационной съемки, а также радиотехническую разведку, предоставляемую государственными и частными компаниями. Среди них – NGA, SAG-U и Maxar. Для контроля космического пространства и уведомления украинские военные используют комплексы TORREYA, СТК и KOSMOS.

В документе также упоминается международное сотрудничество Украины в космической сфере. В частности, наше государство является участником программы Artemis, возглавляемой NASA, с 2020 года.

Еще одним шагом к созданию Космических сил стало решение Министерства обороны о формировании в своей структуре отдельного подразделения – управления космической политики.

Напомним, что 9 января 2026 года Россия нанесла ракетный удар по Львовщине. Воздушная цель двигалась по баллистической траектории со скоростью около 13 тыс. км/ч.

24 мая во время масштабных комбинированных обстрелов российские войска применили баллистическую ракету средней дальности Орешник против Белой Церкви.

Источник : Верховная Рада

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