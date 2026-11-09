В Украине появятся Космические силы ВСУ: Рада поддержала законопроект в первом чтении
- Совет поддержал за основу законопроект №13255 о создании Космических сил ВСУ.
- Украина планирует развивать собственную систему предупреждения о ракетных атаках и защищенной спутниковой связи.
Верховная Рада поддержала за основу законопроект о создании нового вида Вооруженных Сил Украины – Космических сил. Документ предполагает развитие собственных космических технологий для усиления обороноспособности государства.
Об этом сообщает пресс-центр Верховной Рады.
За соответствующий законопроект № 13255 проголосовали 252 народных депутата.
Создание Космических сил ВСУ: что предусматривает законопроект
Цель законодательной инициативы – создать правовые условия для формирования и эффективного функционирования Космических сил ВСУ.
Согласно документу, развитие национальных космических способностей должно усилить возможности Украины в сфере обороны, разведки и противодействия ракетным угрозам.
В частности, предполагается:
- создание собственной системы раннего предупреждения о запусках вражеских ракет;
- разработка средств противодействия ракетным ударам с использованием космических технологий;
- формирование национальной системы защищенной спутниковой связи для нужд сектора безопасности и обороны;
- расширение разведывательных возможностей благодаря созданию собственной группировки разведывательных спутников.
В пояснительной записке отмечается, что одним из факторов необходимости создания Космических сил стал российский удар по Украине ракетой Орешник, характеризуемой в документе как экзоатмосферная ракетная система средней дальности.
Авторы законопроекта отмечают, что Украина стала первым государством, подвергшимся террористической атаке с применением такого средства поражения.
В пояснительной записке также обращают внимание, что отдельные виды и роды войск, ответственные за космическое направление, уже функционируют в составе вооруженных сил США, Великобритании, Франции, Китая, Индии, Ирана и России.
В то же время, Украина имеет научный, инженерный и производственный потенциал для развития собственных космических способностей, в частности, создания спутников для нужд обороны.
В настоящее время ВСУ уже используют услуги оптико-электронной и радиолокационной съемки, а также радиотехническую разведку, предоставляемую государственными и частными компаниями. Среди них – NGA, SAG-U и Maxar. Для контроля космического пространства и уведомления украинские военные используют комплексы TORREYA, СТК и KOSMOS.
В документе также упоминается международное сотрудничество Украины в космической сфере. В частности, наше государство является участником программы Artemis, возглавляемой NASA, с 2020 года.
Еще одним шагом к созданию Космических сил стало решение Министерства обороны о формировании в своей структуре отдельного подразделения – управления космической политики.
Напомним, что 9 января 2026 года Россия нанесла ракетный удар по Львовщине. Воздушная цель двигалась по баллистической траектории со скоростью около 13 тыс. км/ч.
24 мая во время масштабных комбинированных обстрелов российские войска применили баллистическую ракету средней дальности Орешник против Белой Церкви.