10 ноября в Черновицкой области было зафиксировано землетрясение магнитудой 2,2. Его эпицентр располагался между Новоднестровском и селом Ожево.

Об этом сообщил Главный центр специального контроля.

Землетрясение в Черновицкой области

По данным специалистов, подземные толчки зарегистрировали в 9:29. Ячейка землетрясения залегала на глубине 2 км.

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Магнитуда подземных толчков составляла 2,2 по шкале Рихтера.

По классификации землетрясений это событие относится к категории неощутимых.

Специалисты Главного центра специального контроля призывают жителей, почувствовавших подземные колебания, сообщить о своих наблюдениях и ощущениях на официальном сайте учреждения (на странице Я відчув землетрус).

24 октября в Одесской области произошло землетрясение магнитудой 2,7. Эпицентр подземных толчков размещался на глубине 7 км.

22 сентября сообщалось, что на территории Полтавской области зафиксировано землетрясение магнитудой 4,2. По классификации подземные толчки относятся к сильно умеренным.

В Хмельницкой области вечером 19 сентября зафиксировали землетрясение. Подземные толчки зарегистрировали в Каменец-Подольском районе.

17 сентября на территории Самборского района Львовской области зафиксировали землетрясение, очаг которого находился на глубине 3 км.

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