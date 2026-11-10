Землетрясение магнитудой 2,2 зафиксировали на Буковине: где был эпицентр
10 ноября в Черновицкой области было зафиксировано землетрясение магнитудой 2,2. Его эпицентр располагался между Новоднестровском и селом Ожево.
Об этом сообщил Главный центр специального контроля.
Землетрясение в Черновицкой области
По данным специалистов, подземные толчки зарегистрировали в 9:29. Ячейка землетрясения залегала на глубине 2 км.
Магнитуда подземных толчков составляла 2,2 по шкале Рихтера.
По классификации землетрясений это событие относится к категории неощутимых.
Специалисты Главного центра специального контроля призывают жителей, почувствовавших подземные колебания, сообщить о своих наблюдениях и ощущениях на официальном сайте учреждения (на странице Я відчув землетрус).
24 октября в Одесской области произошло землетрясение магнитудой 2,7. Эпицентр подземных толчков размещался на глубине 7 км.
22 сентября сообщалось, что на территории Полтавской области зафиксировано землетрясение магнитудой 4,2. По классификации подземные толчки относятся к сильно умеренным.
В Хмельницкой области вечером 19 сентября зафиксировали землетрясение. Подземные толчки зарегистрировали в Каменец-Подольском районе.
17 сентября на территории Самборского района Львовской области зафиксировали землетрясение, очаг которого находился на глубине 3 км.