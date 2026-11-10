10 листопада у Чернівецькій області зафіксували землетрус магнітудою 2,2. Його епіцентр розташовувався між Новодністровськом та селом Ожеве.

Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.

Землетрус у Чернівецькій області

За даними фахівців, підземні поштовхи зареєстрували о 09:29. Осередок землетрусу залягав на глибині 2 км.

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Магнітуда підземних поштовхів становила 2,2 за шкалою Ріхтера.

За класифікацією землетрусів ця подія належить до категорії невідчутних.

Землетрус у Чернівецькій області магнітудою 2,2: що відомо Фото 1

Головний центр спеціального контролю

Фахівці Головного центру спеціального контролю закликають жителів, які відчули підземні коливання, повідомити про свої спостереження та відчуття на офіційному сайті установи (на сторінці Я відчув землетрус).

24 жовтня в Одеській області стався землетрус магнітудою 2,7. Епіцентр підземних поштовхів розташовувався на глибині 7 км.

22 вересня повідомлялося, що на території Полтавської області зафіксували землетрус магнітудою 4,2. За класифікацією підземні поштовхи відносяться до сильно помірних.

У Хмельницькій області ввечері 19 вересня зафіксували землетрус. Підземні поштовхи зареєстрували в Кам’янець-Подільському районі.

17 вересня на території Самбірського району Львівщини зафіксували землетрус, осередок якого залягав на глибині 3 км.

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