10 листопада у Чернівецькій області зафіксували землетрус магнітудою 2,2. Його епіцентр розташовувався між Новодністровськом та селом Ожеве.

Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.

Землетрус у Чернівецькій області

За даними фахівців, підземні поштовхи зареєстрували о 09:29. Осередок землетрусу залягав на глибині 2 км.

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Магнітуда підземних поштовхів становила 2,2 за шкалою Ріхтера.

За класифікацією землетрусів ця подія належить до категорії невідчутних.

Фахівці Головного центру спеціального контролю закликають жителів, які відчули підземні коливання, повідомити про свої спостереження та відчуття на офіційному сайті установи (на сторінці Я відчув землетрус).

24 жовтня в Одеській області стався землетрус магнітудою 2,7. Епіцентр підземних поштовхів розташовувався на глибині 7 км.

22 вересня повідомлялося, що на території Полтавської області зафіксували землетрус магнітудою 4,2. За класифікацією підземні поштовхи відносяться до сильно помірних.

У Хмельницькій області ввечері 19 вересня зафіксували землетрус. Підземні поштовхи зареєстрували в Кам’янець-Подільському районі.

17 вересня на території Самбірського району Львівщини зафіксували землетрус, осередок якого залягав на глибині 3 км.

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