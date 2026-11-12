Українські військові знову зіткнулися з проблемами в роботі супутникового зв’язку Starlink. Обмеження швидкості спеціалізованої системи Starshield ускладнюють перехоплення російських реактивних безпілотників.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Financial Times.

Чергове обмеження Starshield для України

За словами глави держави, військові чиновники зафіксували систематичні обмеження швидкості роботи Starshield протягом кількох днів.

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У Силах оборони повідомляють, що швидкість системи над лінією фронту в Україні та на тимчасово окупованих Росією територіях знизилася до 161 км/год. Водночас наприкінці 2026 року звичайна робоча швидкість Starshield перевищувала 400 км/год.

Зеленський наголосив, що такі обмеження безпосередньо впливають на можливості українських військових протидіяти російським ударам по населених пунктах.

— Це не випадкові збої, а систематичні обмеження швидкості. Для нас це насамперед означає значне ускладнення перехоплення російських безпілотників з реактивним двигуном, — заявив президент.

Чому обмеження Starshield пов’язують із переговорами

Високопоставлені українські чиновники в коментарі Financial Times припустили, що обмеження швидкості супутникового зв’язку могли бути запроваджені для посилення тиску на Київ під час останніх мирних переговорів із Росією в Абу-Дабі.

Один із представників української влади вважає, що Вашингтон таким чином міг намагатися посилити переговорні позиції Москви.

Тим часом спеціальний посланник США Стів Віткофф і зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер у четвер перебували в Москві, де зустрілися з російським диктатором Володимиром Путіним. Після цього вони мали вирушити до Ірландії на зустріч із Володимиром Зеленським.

Це вже не перший випадок, коли українські військові стикаються з обмеженнями роботи супутникового зв’язку.

Минулого місяця Київ уперше повідомив про подібні перебої. Тоді Ілон Маск та адміністрація Дональда Трампа перекладали відповідальність за ситуацію один на одного. Згодом швидкість роботи системи частково відновили.

На нові повідомлення про обмеження відреагували й у Європейській Комісії. Там заявили, що, якщо ці повідомлення підтвердяться, подібні дії є неприйнятними.

Джерело : Financial Times

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