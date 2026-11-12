З 30 жовтня Україна успішно атакувала Омський, Кірішський, Рязанський, Нижньогородський та Ярославський нафтопереробні заводи, які входять до п’ятірки найпотужніших у Росії.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Ураження п’ятірки найбільших НПЗ

Крім того, Сили оборони також атакували не менш важливі російські НПЗ — Новокуйбишевський та Саратовський.

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— Майже 2 500 кілометрів від українського кордону. Саме стільки відділяє Омськ від лінії фронту, і саме там 11 листопада спалахнула пожежа на найпотужнішому нафтопереробному заводі Російської Федерації. Підрозділи Сил оборони України уразили Омський НПЗ — гіганта російської нафтопереробки, який щодня живить пальним війну проти України, — наголосили у Генеральному штабі.

Омський НПЗ здатен переробляти понад 21 млн тонн нафти на рік і має один із найвищих показників глибини переробки нафти — близько 99%.

Також підтверджено результати уражень Кірішського та Саратовського наропереробних заводів.

Зокрема, у ніч на 9 листопада уражено ТОВ Кінеф (Кірішинефтеоргсинтез) у Ленінградській області. Завод має потужність близько 20 млн тонн нафти на рік і забезпечує понад 6% усієї нафтопереробки Росії. Цей завод виробляє пальне для російської армії.

Внаслідок удару пошкоджено установку атмосферної трубчастої переробки нафти, установку первинної переробки нафти ЕЛОУ та дві установки охолодження.

7 листопада атаковано Саратовський НПЗ, потужність переробки якого становить близько 7 млн тонн нафти на рік і який також забезпечує потреби військово‑промислового комплексу РФ. На НПЗ пошкоджено єдину на заводі установку первинної переробки нафти АВТ‑6, дві установки гідроочищення пального, трубопроводи та резервуар об’ємом 10 тисяч кубометрів, де виникло займання. Після атаки НПЗ не працює.

Удари по установках первинної переробки скорочують виробництво пального для армії РФ та зменшують доходи економіки.

У Генштабі наголошують, що Україна має право на самооборону відповідно до Статуту ООН і продовжить завдавати ударів по російських об’єктах, щоб змусити РФ припинити війну.

Вночі 3 листопада безпілотники атакували Ярославський НПЗ. Він постачає пальне, зокрема для військової авіації й техніки окупантів.

Джерело : Генштаб ВСУ

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