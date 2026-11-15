В ночь на 15 ноября подразделения Сил обороны нанесли удары по двум нефтехимическим и нефтеперерабатывающим предприятиям в Нижнекамске на территории России, расположенном в более чем тысяче километрах от границы с Украиной. Кроме того, в эти же сутки поражен авиастроительный завод Монолит в Брянской области России.

О результатах операции сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Удары по нефтехимическому узлу в Нижнекамске

В Татарстане под огневое поражение попали два предприятия, снабжающие российскую армию сырьем и топливом.

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Среди них ПАО Нижнекамскнефтехим — один из крупнейших нефтехимических комплексов Европы и главная производственная площадка холдинга Сибур. После серии взрывов на территории завода вспыхнул пожар.

Предприятие ежегодно продает синтетических каучуков на десятки миллиардов рублей, а также выпускает синтетический полиизопрен, каучуки бутила и пластики. Эта продукция важна для армии: из нее производятся шины для военных грузовиков, бронетехники и самолетов, уплотнители и шланги.

Кроме того, отдельные виды синтетических каучуков являются связующими основаниями твердого ракетного топлива, которое используют, в частности, в баллистических ракетах Искандер.

Также под удар попал нефтеперерабатывающий завод ТАИФ-НК – большой комплекс с глубиной переработки более 95%, работающий с тяжелой высокосернистой нефтью и газовым конденсатом.

На предприятии поражена единая установка первичной переработки ЭЛОУ-АВТ-7, зафиксирован пожар. Продукция завода используется как для массового горючего, так и как сырье для нефтехимии и военных потребностей.

В настоящее время масштабы нанесенного ущерба на обоих объектах в Татарстане уточняются.

Поражение завода в Брянской области

В эти же сутки под удар попало еще одно предприятие российского военно-промышленного комплекса — АО Монолит в городе Трубчевск Брянской области. Завод специализируется на производстве летательных аппаратов, в частности, вертолетов, выпускает запчасти и компоненты, а также осуществляет металлообработку.

В Генштабе подчеркнули, что простой этих предприятий напрямую сокращает поставки шин и резинотехнических деталей для вражеской бронетехники и авиации, уменьшает объемы сырья для ракетной отрасли и горючего для армии РФ.

— Силы обороны Украины, реализуя право на самооборону, гарантированное статьей 51 Устава ООН, продолжают системно принимать меры, направленные на подрыв военно-экономического потенциала противника и принуждение РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины, — отмечается в заявлении Генерального штаба ВСУ.

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