Силы обороны поразили три завода ВПК РФ: Нижнекамскнефтехим, ТАИФ-НК и МонолитДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- В ночь на 15 ноября Силы обороны поразили в Нижнекамске ПАО Нижнекамскнефтехим и единственную установку первичной переработки ЭЛОУ-АВТ-7 на НПЗ ТАИФ-НК.
- В эти же сутки под удар попало АО Монолит в Трубчевске Брянской области — предприятие ВПК РФ.
В ночь на 15 ноября подразделения Сил обороны нанесли удары по двум нефтехимическим и нефтеперерабатывающим предприятиям в Нижнекамске на территории России, расположенном в более чем тысяче километрах от границы с Украиной. Кроме того, в эти же сутки поражен авиастроительный завод Монолит в Брянской области России.
О результатах операции сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Удары по нефтехимическому узлу в Нижнекамске
В Татарстане под огневое поражение попали два предприятия, снабжающие российскую армию сырьем и топливом.
Среди них ПАО Нижнекамскнефтехим — один из крупнейших нефтехимических комплексов Европы и главная производственная площадка холдинга Сибур. После серии взрывов на территории завода вспыхнул пожар.
Предприятие ежегодно продает синтетических каучуков на десятки миллиардов рублей, а также выпускает синтетический полиизопрен, каучуки бутила и пластики. Эта продукция важна для армии: из нее производятся шины для военных грузовиков, бронетехники и самолетов, уплотнители и шланги.
Кроме того, отдельные виды синтетических каучуков являются связующими основаниями твердого ракетного топлива, которое используют, в частности, в баллистических ракетах Искандер.
Также под удар попал нефтеперерабатывающий завод ТАИФ-НК – большой комплекс с глубиной переработки более 95%, работающий с тяжелой высокосернистой нефтью и газовым конденсатом.
На предприятии поражена единая установка первичной переработки ЭЛОУ-АВТ-7, зафиксирован пожар. Продукция завода используется как для массового горючего, так и как сырье для нефтехимии и военных потребностей.
В настоящее время масштабы нанесенного ущерба на обоих объектах в Татарстане уточняются.
Поражение завода в Брянской области
В эти же сутки под удар попало еще одно предприятие российского военно-промышленного комплекса — АО Монолит в городе Трубчевск Брянской области. Завод специализируется на производстве летательных аппаратов, в частности, вертолетов, выпускает запчасти и компоненты, а также осуществляет металлообработку.
В Генштабе подчеркнули, что простой этих предприятий напрямую сокращает поставки шин и резинотехнических деталей для вражеской бронетехники и авиации, уменьшает объемы сырья для ракетной отрасли и горючего для армии РФ.
— Силы обороны Украины, реализуя право на самооборону, гарантированное статьей 51 Устава ООН, продолжают системно принимать меры, направленные на подрыв военно-экономического потенциала противника и принуждение РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины, — отмечается в заявлении Генерального штаба ВСУ.