Підтримка України безпосередньо впливає на безпеку Франції та всієї Європи, а сама Україна має своє місце в НАТО.

Про це президент Франції Еммануель Макрон заявив у зверненні до громадян за підсумками самітів європейських лідерів у Дубліні.

Макрон про місце України в НАТО

За словами французького президента, якщо Росія силою нав’яже свою волю європейській державі, то це послабить увесь континент.

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Першим пріоритетом для союзників Макрон назвав допомогу Україні впродовж зимового періоду. Він зауважив, що останні контакти з американськими посланцями демонструють те, що російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у мирних переговорах.

За оцінкою президента Франції, російські війська не просуваються, а відступають і зазнають значних втрат, натомість Москва робить ставку на удари по мирному населенню та намагається залишити Україну без електроенергії взимку.

Макрон наголосив, що Європа повинна цьому завадити, продовжуючи фінансову допомогу, посилюючи захист українських електростанцій і енергомереж.

— Ті, хто хоче урізати ресурси України, по суті хочуть змусити її до несправедливого миру. Це дух поразки. Це рецепт наступної війни, — наголосив президент Франції.

Другим пріоритетом Макрон визначив роботу над досягненням справедливого та тривалого миру за повноцінної участі європейських держав. За ініціативи Франції 42 країни на саміті ухвалили декларацію про принципи безпеки Європи.

Також французький президент розповів про діяльність Коаліції охочих, яка напрацьовує гарантії безпеки для України та формує багатонаціональні сили для можливого розгортання після припинення вогню. За словами Макрона, нині у Польщі тривають навчання, покликані продемонструвати готовність союзників, а наступна зустріч учасників коаліції відбудеться в Берліні.

Питання вступу України до НАТО знову актуалізувалося під час контактів зі США. Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що американські представники вперше запитали, чи погодиться Україна вивести війська з Донбасу в обмін на членство в НАТО. Водночас він наголосив, що Україна не віддаватиме своїх територій Росії.

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