Графики отключения света 17 ноября: ограничения будут действовать круглосуточноДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Во вторник, 17 ноября, в части областей Украины будут круглосуточно действовать плановые отключения электроэнергии.
Об этом сообщили в Укрэнерго.
Графики отключения света 17 ноября: что известно
По информации Укрэнерго, ограничения будут касаться промышленности и потребителей. Графики отключения света 17 ноября будут действовать в следующих форматах:
- для промышленности – графики ограничения мощности;
- для всех категорий потребителей – графики почасовых отключений (от 1 до 3 очередей).
Причина введения отключений – последствия атак РФ на энергосистему Украины.
— Энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев. Актуальные графики отключений проверяйте на официальных страницах вашего оператора системы распределения, — отметили в Укрэнерго.
Днем 16 ноября в Укрэнерго заявили о масштабных обесточениях на востоке Украины. Особенно сложная ситуация сложилась в Днепре, Харькове, Полтаве и Запорожье.