Во вторник, 17 ноября, в части областей Украины будут круглосуточно действовать плановые отключения электроэнергии.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Графики отключения света 17 ноября: что известно

По информации Укрэнерго, ограничения будут касаться промышленности и потребителей. Графики отключения света 17 ноября будут действовать в следующих форматах:

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для промышленности – графики ограничения мощности;

для всех категорий потребителей – графики почасовых отключений (от 1 до 3 очередей).

Причина введения отключений – последствия атак РФ на энергосистему Украины.

— Энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев. Актуальные графики отключений проверяйте на официальных страницах вашего оператора системы распределения, — отметили в Укрэнерго.

Днем 16 ноября в Укрэнерго заявили о масштабных обесточениях на востоке Украины. Особенно сложная ситуация сложилась в Днепре, Харькове, Полтаве и Запорожье.

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