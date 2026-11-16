Графіки відключення світла 17 листопада: обмеження діятимуть цілодобовоДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
У вівторок, 17 листопада, у частині областей України цілодобово діятимуть планові відключення електроенергії.
Про це повідомили в Укренерго.
Графіки відключення світла 17 листопада: що відомо
За інформацією Укренерго, обмеження стосуватимуться промистовості та споживачів. Графіки відключення світла 17 листопада діятимуть у таких форматах:
- для промисловості – графіки обмеження потужності;
- для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень (від 1 до 3 черг).
Причина запровадження відключень – наслідки атак РФ на енергосистему України.
– Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Актуальні графіки відключень перевіряйте на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу, – наголосили в Укренерго.
Вдень 16 листопада в Укренерго заявили про масштабні знеструмлення на сході України. Особливо складна ситуація склалася у Дніпрі, Харкові, Полтаві та Запоріжжі.