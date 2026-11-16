Сторони почали готувати порядок денний наступного раунду мирних переговорів між Україною та Росією за участю США та європейських партнерів. Зустріч планують провести найближчим часом.

Про це повідомив спеціальний представник президента США Джаред Кушнер.

Кушнер заявив про підготовку до багатосторонніх переговорів

– Ми розпочали підготовку порядку денного для наступної багатосторонньої зустрічі, яку плануємо провести найближчим часом, – зазначив Кушнер.

За його словами, вранці в понеділок, 16 листопада, він разом зі Стівом Віткоффом поспілкувався з помічником президента РФ Володимира Путіна Юрієм Ушаковим. Під час розмови обговорили досягнутий прогрес і подальші кроки в межах мирного процесу.

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Крім того, відбулися контакти з представниками України та європейськими партнерами.

До обговорень долучилися радники з питань національної безпеки Німеччини, Франції, Великої Британії, Польщі та Італії, представники Європейського Союзу й НАТО.

– Ми обговорили, як сприяти налагодженню прямого діалогу між Європою та Росією, якого протягом останніх чотирьох років практично не було. Важливо, щоб обидві сторони безпосередньо вислухали занепокоєння та пропозиції одна одної, оскільки ми працюємо над забезпеченням більш стабільного та безпечного майбутнього для Європи, – наголосив спецпредставник Трампа.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про розмову переговорних команд України, США та Європи на рівні команд.

Сторони обговорили подальші дипломатичні кроки та залучення європейських представників до майбутніх переговорів із Росією.

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