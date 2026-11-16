Украина демонстрирует серьезную настроенность на продолжение реформ, в частности в сфере верховенства права.

Об этом заявила европейская комиссар по вопросам расширения Марта Кос перед началом Европейского форума по расширению в Брюсселе.

Открытие остальных переговорных кластеров

По словам Марты Кос, есть основания ожидать, что остальные переговорные кластеры для Украины и Молдовы откроют в декабре этого года.

Сейчас смотрят

— Есть признаки, которые позволяют мне быть оптимистичной, что для Украины и Молдовы остальные кластеры откроют в декабре, — сказала она.

Она напомнила, что накануне прошло продуктивное заседание рабочей группы ЕС – Украина по вопросам расширения. В нем приняли участие премьер-министр Сергей Корецкий и глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Еврокомиссар также отметила усилия украинского парламента, который продолжает принимать необходимые для евроинтеграции решения, несмотря на сложные условия работы и воздушные тревоги.

— На прошлой неделе они работали всего 6 часов 38 минут, — сказала Марта Кос.

Отдельное внимание Кос уделила реформам в области верховенства права. Она надеется, что Украина продолжит работу над ними для выполнения промежуточных критериев (бенчмарков) в первой половине 2027 года.

В частности, еврокомиссар призвала украинские власти ввести четкие правила назначения и увольнения генпрокурора.

Она также подчеркнула, что выполнение реформ напрямую связано с получением Украиной финансовой поддержки от ЕС.

Кос напомнила, что 16 ноября Совет ЕС должен одобрить очередной транш для Украины в размере €7,9 млрд.

Может ли вступление Украины в ЕС стать частью мирного соглашения

Что касается перспективы мирных переговоров в Абу-Даби, Марта Кос отметила, что дискуссия о роли Европы значительно шире вопроса ее представительства за столом переговоров. По ее мнению, Европа должна быть достаточно сильна, чтобы самостоятельно отстаивать свои интересы и контролировать собственное будущее. Одним из важных элементов этого процесса является расширение ЕС.

В то же время Кос признала, что пока рано говорить, что вступление Украины в Евросоюз станет частью будущего мирного соглашения.

Еврокомиссар также подчеркнула, что расширение ЕС усиливает безопасность и международное влияние Европы. В частности, сближение с Украиной, имеющей одну из самых сильных и опытных в боевых действиях армий Европы, важно для общей безопасности.

Источник : Укринформ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.