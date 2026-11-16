Украина может открыть остальные кластеры для вступления в ЕС в декабре – еврокомиссарДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Украина должна выполнить промежуточные критерии в сфере верховенства права первой половины 2027 года.
- Еврокомиссар призвала ввести четкие правила назначения и увольнения генпрокурора.
- Вступление Украины в ЕС пока не определено как часть будущего мирного соглашения.
Украина демонстрирует серьезную настроенность на продолжение реформ, в частности в сфере верховенства права.
Об этом заявила европейская комиссар по вопросам расширения Марта Кос перед началом Европейского форума по расширению в Брюсселе.
Открытие остальных переговорных кластеров
По словам Марты Кос, есть основания ожидать, что остальные переговорные кластеры для Украины и Молдовы откроют в декабре этого года.
— Есть признаки, которые позволяют мне быть оптимистичной, что для Украины и Молдовы остальные кластеры откроют в декабре, — сказала она.
Она напомнила, что накануне прошло продуктивное заседание рабочей группы ЕС – Украина по вопросам расширения. В нем приняли участие премьер-министр Сергей Корецкий и глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.
Еврокомиссар также отметила усилия украинского парламента, который продолжает принимать необходимые для евроинтеграции решения, несмотря на сложные условия работы и воздушные тревоги.
— На прошлой неделе они работали всего 6 часов 38 минут, — сказала Марта Кос.
Отдельное внимание Кос уделила реформам в области верховенства права. Она надеется, что Украина продолжит работу над ними для выполнения промежуточных критериев (бенчмарков) в первой половине 2027 года.
В частности, еврокомиссар призвала украинские власти ввести четкие правила назначения и увольнения генпрокурора.
Она также подчеркнула, что выполнение реформ напрямую связано с получением Украиной финансовой поддержки от ЕС.
Кос напомнила, что 16 ноября Совет ЕС должен одобрить очередной транш для Украины в размере €7,9 млрд.
Может ли вступление Украины в ЕС стать частью мирного соглашения
Что касается перспективы мирных переговоров в Абу-Даби, Марта Кос отметила, что дискуссия о роли Европы значительно шире вопроса ее представительства за столом переговоров. По ее мнению, Европа должна быть достаточно сильна, чтобы самостоятельно отстаивать свои интересы и контролировать собственное будущее. Одним из важных элементов этого процесса является расширение ЕС.
В то же время Кос признала, что пока рано говорить, что вступление Украины в Евросоюз станет частью будущего мирного соглашения.
Еврокомиссар также подчеркнула, что расширение ЕС усиливает безопасность и международное влияние Европы. В частности, сближение с Украиной, имеющей одну из самых сильных и опытных в боевых действиях армий Европы, важно для общей безопасности.