Ризик ядерної аварії в Україні цієї зими зростає через російські удари по енергетичній інфраструктурі.

Про це попереджають регулятори з ядерної безпеки 38 країн, наголошуючи, що масштабне знеструмлення може поставити під загрозу безпечну роботу українських АЕС, пише Reuters.

Високий ризик ядерної аварії в Україні: що відомо

У заяві зазначається, що Москва посилила удари безпілотниками та ракетами по українських енергетичних об’єктах, зокрема електростанціях, лініях електропередачі та електричних підстанціях. Енергосистема країни вже ослаблена майже п’ятьма роками війни.

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– Разом ми… висловлюємо глибоке занепокоєння зростанням ризиків для ядерної безпеки, спричинених війною РФ проти України та її постійними атаками на енергетичну інфраструктуру країни. Ми бачимо нагальну потребу в тому, щоб Росія припинила атаки на ядерні об’єкти України та енергетичну інфраструктуру, необхідну для їхньої безпечної роботи, – йдеться у спільній заяві.

Головне занепокоєння регуляторів полягає в тому, що за відсутності стабільного електропостачання з енергомережі українським атомним електростанціям дедалі складніше підтримувати охолодження ядерного палива та запобігати розплавленню активної зони реактора.

У разі такої аварії радіоактивні речовини можуть потрапити в атмосферу, як це сталося під час Чорнобильської катастрофи 1986 року, яку вважають наймасштабнішою аварією в історії цивільної ядерної енергетики.

Тоді радіонукліди йод-131, цезій-134 і цезій-137 поширилися на території України, Білорусі, Росії, а також північної та центральної Європи.

Звернення оприлюднили три організації:

HERCA – асоціація керівників європейських компетентних органів із радіаційного захисту;

WENRA – асоціація західноєвропейських ядерних регуляторів;

NORA – асоціація керівників скандинавських органів із радіаційної безпеки.

Разом вони представляють 38 країн, серед яких усі держави Європейського Союзу, США, Велика Британія, Канада та Японія.

В інтерв’ю Reuters керівник HERCA та NORA Пер Странд заявив, що останніми тижнями російські атаки стали більш руйнівними. Зокрема, Росія почала використовувати безпілотники з більшою бойовою частиною та вищою точністю ураження цілей.

– Через цю нову тактику росіян… очевидно, що цієї зими ризик ядерної аварії буде найвищим, – наголосив він.

За його словами, найгіршим сценарієм може стати загальнонаціональне знеструмлення української енергомережі, яке одночасно вплине на роботу дев’яти енергоблоків українських АЕС, що виробляють електроенергію.

– Дев’ять реакторів одночасно з потенційним викидом (радіоактивних речовин) – це була б надзвичайно серйозна ситуація, – зазначив Странд.

Він наголосив, що такої ситуації можна уникнути, якщо діяти вже зараз і чинити тиск на Росію, щоб вона припинила атаки на енергетичну інфраструктуру.

У протилежному випадку європейські країни повинні спільно працювати над підготовкою до надзвичайних ситуацій, щоб впоратися з можливими наслідками ядерної аварії.

Зниження потужності на українських АЕС

У суботу Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що військова активність протягом попереднього тижня спричинила нестабільність в електропостачанні України. Через це на деяких діючих енергоблоках українських АЕС довелося знизити потужність.

В Україні є чотири атомні електростанції, три з яких працюють. Цієї зими вони забезпечують близько 80% споживаної електроенергії. Четверта АЕС – Запорізька, найбільша в Європі, – перебуває під контролем Росії в районі поблизу лінії фронту.

Наразі станція не виробляє електроенергію, проте потребує зовнішнього електропостачання для охолодження ядерного палива та запобігання розплавленню активної зони реактора. Обладнання станції отримує електроенергію з української енергосистеми.

Від початку повномасштабної війни ЗАЕС 27 разів втрачала зовнішнє електропостачання, повідомили в МАГАТЕ. Через це станції доводилося переходити на аварійні дизельні генератори. З кінця березня вона залежить від єдиної зовнішньої лінії електропередачі.

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