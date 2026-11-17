В результате российской атаки на Киев в ночь на 17 ноября поврежден Северный и Южный мосты через Днепр. Специалисты обследуют конструкции, чтобы оценить масштабы разрушений и определить, когда можно будет восстановить движение транспорта.

Об этом сообщил городской глава столицы Виталий Кличко.

Северный и Южный мосты в Киеве: когда возобновят движение

По словам Кличко, специалисты проверяют состояние обоих мостов после ночных российских ударов.

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Виталий Кличко отметил, что решение об открытии движения будут приниматься только после получения выводов специалистов относительно степени повреждений сооружений.

Министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник сообщил, что эксперты Национального института развития инфраструктуры уже обследуют Северный мост и Южный мост в Киеве.

По его словам, главным приоритетом остается безопасность людей. Министерство оказывает столичным властям экспертную и организационную поддержку для скорейшего восстановления транспортного сообщения.

После завершения обследований поврежденных конструкций совместно с городскими службами подготовят план восстановительных работ. Тогда станет известно, когда и при каких условиях можно будет открыть мосты для транспорта.

Как добраться между берегами Днепра после атаки на Киев

Пока Северный мост Киева и Южный мост Киева остаются закрытыми для движения, столичные власти организуют дополнительные маршруты общественного транспорта.

Кроме того, Укрзализныця уже увеличила количество рейсов пригородных электропоездов, чтобы обеспечить сообщение между правым и левым берегами столицы.

Напомним, атака на Киев сегодня, 17 ноября, привела к повреждению транспортной и другой городской инфраструктуры.

В результате российских ударов движение по Северному и Южному мостам временно перекрыли. Эти мосты через Днепр в Киеве будут оставаться закрытыми до принятия решения по результатам технических обследований.

Кроме того, после ночной атаки на Киев зафиксированы повреждения инфраструктуры и пожары в Голосеевском, Деснянском, Днепровском и Оболонском районах.

По предварительным данным, пострадал один человек.

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