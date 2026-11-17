Унаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 17 листопада пошкоджено Північний та Південний мости через Дніпро. Наразі фахівці обстежують конструкції, щоб оцінити масштаби руйнувань і визначити, коли можна буде відновити рух транспорту.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

Північний і Південний мости в Києві: коли відновлять рух

За словами Кличка, спеціалісти перевіряють стан обох мостів після нічних російських ударів.

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Віталій Кличко наголосив, що рішення про відкриття руху ухвалюватимуть лише після отримання висновків фахівців щодо ступеня пошкоджень споруд.

Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник повідомив, що експерти Національного інституту розвитку інфраструктури вже обстежують Північний міст і Південний міст у Києві.

За його словами, головним пріоритетом залишається безпека людей. Міністерство надає столичній владі експертну та організаційну підтримку для якнайшвидшого відновлення транспортного сполучення.

Після завершення обстежень пошкоджених конструкцій спільно з міськими службами підготують план відновлювальних робіт. Тоді стане відомо, коли та за яких умов можна буде безпечно відкрити мости для транспорту.

Як дістатися між берегами Дніпра після атаки на Київ

Поки Північний міст Києва та Південний міст Києва залишаються закритими для руху, столична влада організовує додаткові маршрути громадського транспорту.

Крім того, Укрзалізниця вже збільшила кількість рейсів приміських електропоїздів, щоб забезпечити сполучення між правим і лівим берегами столиці.

Нагадаємо, атака на Київ сьогодні, 17 листопада, призвела до пошкодження транспортної та іншої міської інфраструктури.

Унаслідок російських ударів рух Північним і Південним мостами тимчасово перекрили. Ці мости через Дніпро в Києві залишатимуться закритими до ухвалення відповідного рішення за результатами технічних обстежень.

Крім того, після нічної атаки на Київ зафіксовано пошкодження інфраструктури та пожежі в Голосіївському, Деснянському, Дніпровському й Оболонському районах.

За попередніми даними, постраждала одна людина.

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