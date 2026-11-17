Президент Владимир Зеленский встретился с исполняющим обязанности генерального прокурора Антоном Ковальским. Во время разговора стороны обсудили расследование уголовных производств, связанных с деятельностью преступной группировки Химпром.

Об этом глава государства сообщил во вторник, 17 ноября.

Встреча Зеленского и Ковальского: что известно

— Нужно поставить справедливую и жесткую точку в истории этой структуры. Неотвратимость наказания является принципом, который должен стать лучшим ответом на преступную деятельность Химпрома и лиц, связанных с этой структурой, – сообщил Зеленский по итогам встречи.

Напомним, в апреле Нацполиция Украины провела обыски в сети магазинов U420 в рамках расследования нескольких уголовных производств. Документирование деятельности этой сети продолжалось с декабря 2025 года.

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Позже глава Нацполиции Украины Иван Выговский заявил о разоблачении преступной организации Химпром, причастной к незаконному обороту наркотиков и насильственным преступлениям.

По его словам, деятельность группировки имела коррупционную составляющую, в частности среди полицейских, и российские корни.

Выговский отметил, что организация занималась несколькими направлениями преступной деятельности: незаконным оборотом наркотиков, насильственными преступлениями, мошенничеством через кол-центры и реализацией масштабного проекта U420, связанного со сбытом продукции с содержанием синтетических каннабиноидов.

Осенью антикоррупционные органы в рамках операции Карфаген разоблачили преступную организацию, участники которой систематически предоставляли неправомерную выгоду высокопоставленным должностным лицам правоохранительных органов.

За это они получали возможность беспрепятственно вести деятельность мошеннических кол-центров и других незаконных бизнесов.

В состав организации входили как минимум 12 человек. В ходе досудебного расследования установили, что ее организатор, который ранее неоднократно был осужден, привлек к незаконной деятельности действующих высокопоставленных сотрудников СБУ, Офиса генпрокурора, Нацполиции и представителей криминальной среды.

Среди участников преступной группы был и руководитель наркокартеля Химпром.

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