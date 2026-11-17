Президент Володимир Зеленський зустрівся з виконувачем обов’язків генерального прокурора Антоном Ковальським. Під час розмови сторони обговорили розслідування кримінальних проваджень, пов’язаних із діяльністю злочинного угруповання Хімпром.

Про це глава держави повідомив у вівторок, 17 листопада.

Зустріч Зеленського і Ковальського: що відомо

– Треба поставити справедливу й жорстку крапку в історії цієї структури. Невідворотність покарання є принципом, який повинен стати найкращою відповіддю на злочинну діяльність Хімпрому та осіб, що із цією структурою пов’язані, – повідомив Зеленський за результатами зустрічі.

Нагадаємо, у квітні Нацполіція України провела обшуки в мережі магазинів U420 у межах розслідування кількох кримінальних проваджень. Документування діяльності цієї мережі тривало з грудня 2025 року.

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Згодом голова Нацполіції України Іван Вигівський заявив про викриття злочинної організації Хімпром, причетної до незаконного обігу наркотиків і насильницьких злочинів.

За його словами, діяльність угруповання мала корупційну складову, зокрема серед поліцейських, і російське коріння.

Вигівський зазначив, що організація займалася кількома напрямками злочинної діяльності: незаконним обігом наркотиків, насильницькими злочинами, шахрайством через кол-центри та реалізацією масштабного проєкту U420, пов’язаного зі збутом продукції із вмістом синтетичних канабіноїдів.

Восени антикорупційні органи в межах операції Карфаген викрили злочинну організацію, учасники якої систематично надавали неправомірну вигоду високопосадовцям правоохоронних органів.

За це вони отримували можливість безперешкодно вести діяльність шахрайських кол-центрів та інших незаконних бізнесів.

До складу організації входили щонайменше 12 осіб. Під час досудового розслідування встановили, що її організатор, який раніше неодноразово був засуджений, залучив до незаконної діяльності чинних високопосадовців СБУ, Офісу генпрокурора, Нацполіції та представників кримінального середовища.

Серед учасників злочинної групи був і керівник наркокартелю Хімпром.

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