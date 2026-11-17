Венгрия временно приостанавливает железнодорожное сообщение с Украиной 17 и 18 ноября из-за российских атак на Закарпатье. Это решение приняли после падения российского беспилотника возле железнодорожного вокзала в Мукачево.

Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во вторник, 17 ноября.

Венгрия ограничила железнодорожное сообщение с Украиной

По словам венгерского премьера, во время российских атак на Украину дрон упал в 300 метрах от вокзала Мукачево.

Сейчас смотрят

В результате инцидента эвакуировали экипаж поезда, прибывшего из Венгрии. После этого венгерское правительство решило на два дня приостановить железнодорожное сообщение с Украиной.

— Венгерский железнодорожный перевозчик MÁV временно ограничил движение двух пар собственных поездов, курсирующих по евроколее по маршруту Будапешт — Мукачево. Временно они будут следовать до станции Чоп. Это решение, принятое из соображений безопасности, связано с сегодняшней атакой России на одно из предприятий Мукачево, — говорится в сообщении.

УЗ обеспечит пересадку на пригородные поезда из Чопа в Мукачево

В Укрзализныце подтвердили, что венгерский перевозчик MÁV на два дня сократил маршрут поездов собственного формирования, курсирующих между Будапештом и Мукачево. Теперь они будут следовать только до станции Чоп.

— Это решение связано с сегодняшней атакой России на одно из предприятий Мукачево. Железнодорожная инфраструктура не подвергалась вражеской атаке, — говорится в сообщении.

Чтобы пассажиры могли продолжить путешествие, Укрзализныця организует пересадку на пригородные поезда широкой колеи. Они будут курсировать между Чопом и Мукачево в обоих направлениях.

Ночной поезд сообщением Будапешт — Мукачево — Киев, который формирует АО Укрзализныця, продолжит движение по привычному маршруту.

Напомним, 17 ноября российские войска нанесли массированный удар беспилотниками по западным областям Украины. Взрывы, в частности, прогремели в Мукачево на Закарпатье.

После утренней атаки РФ на Закарпатье глава МИД Венгрии Анита Орбан выразила солидарность с венгерской общиной и всем украинским народом, который уже почти пять лет ежедневно вынужден сталкиваться с ужасами войны.

В одном из сел Золочевского района Львовской области российский беспилотник упал в поле неподалеку от жилого дома, сообщили в ОВА.

В Тернопольской ОВА сообщили, что по состоянию на 08:50 на территории области находились как минимум девять дронов. Еще как минимум восемь беспилотников двигались в направлении Хмельницкой области.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.