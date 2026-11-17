Угорщина обмежила залізничне сполучення з Україною через атаку РФ на ЗакарпаттяДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
- Угорщина 17 і 18 листопада обмежила залізничне сполучення з Україною через російську атаку на Закарпаття.
- Укрзалізниця організує пересадку на приміські поїзди, щоб пасажири могли доїхати з Чопа до Мукачева.
Угорщина тимчасово призупиняє залізничне сполучення з Україною 17 і 18 листопада через російські атаки на Закарпаття. Це рішення ухвалили після падіння російського безпілотника поблизу залізничного вокзалу в Мукачеві.
Про це повідомив прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр у вівторок, 17 листопада.
Угорщина обмежила залізничне сполучення Україною
За словами угорського прем’єра, під час російських атак на Україну дрон упав за 300 метрів від вокзалу Мукачева.
Унаслідок інциденту евакуювали екіпаж поїзда, який прибув з Угорщини. Після цього угорський уряд вирішив на два дні призупинити залізничне сполучення з Україною.
– Угорський залізничний перевізник MÁV тимчасово обмежив рух двох пар власних поїздів, що курсують євроколією за маршрутом Будапешт – Мукачево. Тимчасово вони прямуватимуть до станції Чоп. Це рішення, ухвалене з міркувань безпеки, пов’язане із сьогоднішньою атакою Росії на одне з підприємств Мукачева, – йдеться в повідомленні.
УЗ забезпечить пересадку на приміські поїзди з Чопа до Мукачева
В Укрзалізниці підтвердили, що угорський перевізник MÁV на два дні скоротив маршрут поїздів власного формування, які курсують між Будапештом і Мукачевом. Тепер вони прямуватимуть лише до станції Чоп.
– Це безпекове рішення пов’язане із сьогоднішньою атакою Росії на одне з підприємств Мукачева. Залізнична інфраструктура не була під ворожою атакою, – йдеться у повідомленні.
Щоб пасажири могли продовжити подорож, Укрзалізниця організує пересадку на приміські поїзди широкої колії. Вони курсуватимуть між Чопом і Мукачевом в обох напрямках.
Нічний поїзд сполученням Будапешт – Мукачево – Київ, який формує АТ Укрзалізниця, продовжить рух за звичним маршрутом.
Нагадаємо, 17 листопада російські війська завдали масованого удару безпілотниками по західних областях України. Вибухи, зокрема, пролунали в Мукачеві на Закарпатті.
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