Угорщина тимчасово призупиняє залізничне сполучення з Україною 17 і 18 листопада через російські атаки на Закарпаття. Це рішення ухвалили після падіння російського безпілотника поблизу залізничного вокзалу в Мукачеві.

Про це повідомив прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр у вівторок, 17 листопада.

Угорщина обмежила залізничне сполучення Україною

За словами угорського прем’єра, під час російських атак на Україну дрон упав за 300 метрів від вокзалу Мукачева.

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Унаслідок інциденту евакуювали екіпаж поїзда, який прибув з Угорщини. Після цього угорський уряд вирішив на два дні призупинити залізничне сполучення з Україною.

– Угорський залізничний перевізник MÁV тимчасово обмежив рух двох пар власних поїздів, що курсують євроколією за маршрутом Будапешт – Мукачево. Тимчасово вони прямуватимуть до станції Чоп. Це рішення, ухвалене з міркувань безпеки, пов’язане із сьогоднішньою атакою Росії на одне з підприємств Мукачева, – йдеться в повідомленні.

УЗ забезпечить пересадку на приміські поїзди з Чопа до Мукачева

В Укрзалізниці підтвердили, що угорський перевізник MÁV на два дні скоротив маршрут поїздів власного формування, які курсують між Будапештом і Мукачевом. Тепер вони прямуватимуть лише до станції Чоп.

– Це безпекове рішення пов’язане із сьогоднішньою атакою Росії на одне з підприємств Мукачева. Залізнична інфраструктура не була під ворожою атакою, – йдеться у повідомленні.

Щоб пасажири могли продовжити подорож, Укрзалізниця організує пересадку на приміські поїзди широкої колії. Вони курсуватимуть між Чопом і Мукачевом в обох напрямках.

Нічний поїзд сполученням Будапешт – Мукачево – Київ, який формує АТ Укрзалізниця, продовжить рух за звичним маршрутом.

Нагадаємо, 17 листопада російські війська завдали масованого удару безпілотниками по західних областях України. Вибухи, зокрема, пролунали в Мукачеві на Закарпатті.

Після ранкової атаки РФ на Закарпаття очільниця МЗС Угорщини Аніта Орбан висловила солідарність з угорською громадою та всім українським народом, який уже майже п’ять років щодня змушений стикатися з жахами війни.

В одному із сіл Золочівського району Львівської області російський безпілотник упав у полі неподалік житлового будинку, повідомили в ОВА.

У Тернопільській ОВА повідомили, що станом на 08:50 на території області перебували щонайменше дев’ять дронів. Ще щонайменше вісім безпілотників рухалися в напрямку Хмельницької області.

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