Удар по Кримському мосту став результатом сьомого етапу масштабної операції Сил оборони України, підготовка та реалізація якої тривали кілька тижнів. Операцію розробила та координувала Служба безпеки України спільно з Генеральним штабом ЗСУ.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський розкрив деталі атаки на Кримський міст

Президент України заявив, що сьогодні кожен може бачити наслідки для основної воєнної переправи з території Росії в наш український Крим.

Зараз дивляться

– Це результат вже сьомого етапу операції, яка реалізовувалась кілька тижнів, була розроблена та координувалась Службою безпеки спільно з Генеральним штабом ЗСУ, – повідомив він.

Українські військові послідовно знищували російські системи протиповітряної оборони, радіолокаційні станції, засоби радіоелектронної боротьби та інші визначені цілі, щоб забезпечити можливість завдати удару по мосту.

Упродовж операції Сили оборони застосували широкий спектр українського озброєння, зокрема Dovbush, Вендета, Da Vinci, Січень, MICH 2000, Рута, Паляниця, Ан-197, FP-1, FP-5 Фламінго та ракети Р-360 Нептун.

На завершальному етапі операції безпілотники Паляниця уразили автомобільну частину Кримського мосту, тоді як по залізничній частині завдали ударів ракетами Нептун, а також дронами Рута та FP-5.

Окремо Зеленський відзначив ефективність застосування Фламінго. За його словами, українським військовим вдалося здійснити кероване ураження цілі, зберігаючи стабільний зв’язок із засобом ураження до останніх секунд.

Президент наголосив, що операція стала відповіддю на систематичні російські атаки проти української інфраструктури, зокрема мостів у Києві, Дніпрі, Запоріжжі та Одеській області.

– Ми відновлюємо нашу інфраструктуру. Але й нагадуємо Росії, що війна завжди буде повертатись туди, де вона почалась. Український потенціал захисту є і буде високим, і ми ніколи не залишимо без відповіді терор проти наших міст і людей, – наголосив Зеленський.

Він також нагадав, що Україна неодноразово пропонувала Росії кроки для деескалації, однак Москва відкидала ці ініціативи.

Зеленський подякував СБУ, Генеральному штабу, усім залученим підрозділам Сил оборони, розвідці та українським виробникам озброєння за проведення операції.

Нагадаємо, що у ніч проти 17 листопада в тимчасово окупованому Криму пролунала серія потужних вибухів у районі Керченського мосту. Повідомлялось, що впала автомобільна арка, перекрито рух транспорту.

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