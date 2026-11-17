Україна ініціювала проведення гуманітарних операцій ще в 10 населених пунктах на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. Їх пропонують організувати за аналогією з операцією в Олешках.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у вівторок, 17 листопада, за підсумками зустрічі з дипломатичною командою.

Гуманітарні операції в 10 населених пунктах: пропозиція України

За словами глави держави, українська сторона обговорить цю пропозицію з американськими посередниками.

Зараз дивляться

– Україна запропонувала ще 10 пунктів на тимчасово окупованій території Херсонської і Запорізької областей, які потребують аналогічної гуманітарної операції. Наша команда буде обговорювати це з американськими посередниками, – заявив Зеленський.

Президент наголосив, що важливо домогтися від США погодження з Москвою розширення тристороннього формату переговорів і залучення до нього європейських представників.

Йдеться про країни формату Е5 – Велику Британію, Німеччину, Францію, Італію та Польщу, а також Європейську комісію, Європейську раду і НАТО.

– Україна координується з усіма нашими партнерами в Європі, і ми продовжимо працювати на всіх рівнях, щоб Європа була сильною учасницею перемовин, як ми про це і домовились з Америкою, – зазначив президент.

Нагадаємо, режим тиші в окупованих Олешках та інших населених пунктах Херсонської області діяв із 27 жовтня до 1 листопада.

У цей час розмінували дороги та доставили гуманітарну допомогу до міста, де близько 1 700 людей залишалися без їжі та ліків. Крім того, організували евакуацію людей через російську Анапу та Білорусь.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.