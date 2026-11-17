За прикладом Олешок: Україна ініціювала гуманітарні операції ще в 10 населених пунктахДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
- Україна запропонувала провести гуманітарні операції в 10 населених пунктах окупованих Херсонської та Запорізької областей за прикладом Олешок.
- Українська сторона обговорить цю пропозицію з американськими посередниками.
Україна ініціювала проведення гуманітарних операцій ще в 10 населених пунктах на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. Їх пропонують організувати за аналогією з операцією в Олешках.
Про це президент Володимир Зеленський повідомив у вівторок, 17 листопада, за підсумками зустрічі з дипломатичною командою.
Гуманітарні операції в 10 населених пунктах: пропозиція України
За словами глави держави, українська сторона обговорить цю пропозицію з американськими посередниками.
– Україна запропонувала ще 10 пунктів на тимчасово окупованій території Херсонської і Запорізької областей, які потребують аналогічної гуманітарної операції. Наша команда буде обговорювати це з американськими посередниками, – заявив Зеленський.
Президент наголосив, що важливо домогтися від США погодження з Москвою розширення тристороннього формату переговорів і залучення до нього європейських представників.
Йдеться про країни формату Е5 – Велику Британію, Німеччину, Францію, Італію та Польщу, а також Європейську комісію, Європейську раду і НАТО.
– Україна координується з усіма нашими партнерами в Європі, і ми продовжимо працювати на всіх рівнях, щоб Європа була сильною учасницею перемовин, як ми про це і домовились з Америкою, – зазначив президент.
Нагадаємо, режим тиші в окупованих Олешках та інших населених пунктах Херсонської області діяв із 27 жовтня до 1 листопада.
У цей час розмінували дороги та доставили гуманітарну допомогу до міста, де близько 1 700 людей залишалися без їжі та ліків. Крім того, організували евакуацію людей через російську Анапу та Білорусь.