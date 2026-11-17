Вечером раздался сильный взрыв в Виннице.

Об этом сообщила руководитель Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная.

Взрыв в Виннице 17 ноября

По информации начальницы ОВА, в результате вражеской атаки поврежден объект гражданской инфраструктуры в самом центре Винницы.

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Впоследствии мэр Сергей Моргунов уточнил, что в одном из построек возник пожар.

В результате вечерней атаки в Виннице пострадали четыре человека. У трех – акубаротравмы (повреждение органов слуха вследствие взрывной волны), еще у одного человека – острая реакция на стресс. Состояние всех пострадавших стабильное.

Во время утренней атаки на Винницу зафиксировано попадание по территории автомобильной стоянки. Также повреждены здания и детский сад. Погибла женщина, еще одна получила ранение.

13 ноября в результате российской атаки в Виннице две женщины получили ранения. Взрывной волной повреждены частные и многоквартирные дома, детский сад.

1 ноября ударные дроны атаковали Винницу. Тогда взрывами была повреждена остановка общественного транспорта. Сгорел автомобиль. В близлежащих домах выбило окна.

22 октября в Виннице также раздались взрывы. Силы ПВО работали по враждебным реактивным дронам. Сообщалось о повреждениях энергетической и промышленной инфраструктуры, частных домов.

25 октября ударные дроны атаковали Винницу. Попаданием в здание полностью уничтожены четыре квартиры. Местные власти сообщали о шести пострадавших.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 728-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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