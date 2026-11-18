Спецпосланець президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер попередили представників Росії та України, що нинішній етап мирних переговорів може стати останньою реальною можливістю досягти домовленостей до зміни політичної ситуації у Вашингтоні.

Про це повідомляє The Kyiv Independent із посиланням на джерела, обізнані з перебігом переговорів.

США переконують Росію не зволікати з мирною угодою

За інформацією видання, американські переговорники намагаються донести Кремлю, що після посилення позицій демократів у Конгресі умови потенційної угоди можуть стати менш вигідними для Москви.

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Зокрема, зміна політичного балансу у Вашингтоні здатна призвести до збільшення військової та фінансової підтримки України, а також посилення контролю за політикою адміністрації Трампа щодо Росії.

Крім того, представники американської адміністрації можуть зіткнутися з парламентськими розслідуваннями, що обмежить їхню свободу дій у переговорах із Кремлем.

Такий підхід США почали активніше застосовувати після того, як у вересні Росія відмовилася від запланованих тристоронніх переговорів.

За словами співрозмовників видання, нові аргументи Вашингтона могли вплинути на рішення Москви повернутися до переговорного процесу.

Водночас Кремль, за даними джерел, досі вважає, що має перевагу на переговорах. Російське керівництво розраховує на результати ударів по українській енергетичній інфраструктурі та труднощі України із забезпеченням протиповітряної оборони.

Головною вимогою Москви залишається передача їй територій Донецької та Луганської областей, які російські війська не змогли окупувати.

На цьому тлі Вашингтон розглядає можливість ширших дипломатичних домовленостей, які дозволили б Кремлю представити завершення війни як власну перемогу.

Один із варіантів передбачає нову безпекову угоду між Росією та Європою. Йдеться, зокрема, про питання європейської архітектури безпеки, які Москва неодноразово порушувала раніше.

За інформацією українського посадовця, обізнаного з переговорами, обговорення такого документа може перейти до практичної стадії лише після досягнення мирної угоди між Україною та Росією.

Черговий раунд тристоронніх переговорів 10–11 листопада в Абу-Дабі відбувався у напруженій атмосфері.

За словами джерел, російська делегація прибула з жорсткими інструкціями та практично не демонструвала готовності обговорювати енергетичне перемир’я або інші кроки для деескалації.

Водночас представники Москви виявляли особливу зацікавленість у можливому перегляді безпекових відносин із Європою.

При цьому територіальні вимоги Кремля залишилися незмінними.

Наступним важливим етапом дипломатичних зусиль має стати зустріч американських, українських та європейських представників у Берліні 19 листопада.

Очікується, що сторони спробують узгодити позиції щодо подальших переговорів із Росією. Однак, як зазначає видання, європейські посадовці наразі не підтримують запропоновану Вашингтоном ідею нової безпекової угоди з Москвою.

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